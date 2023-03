Dois israelenses são baleados na Cisjordânia; estado de um deles é grave

Dois israelenses foram baleados, um deles gravemente, em Huwara, uma localidade palestina do norte da Cisjordânia - disse o Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha, neste domingo (19), à AFP.

O ataque aconteceu no mesmo dia em que acontecem negociações entre autoridades de segurança israelenses e palestinas, mediadas pelo Egito. O objetivo é tentar restabelecer a calma no conflito palestino-israelense, que se intensificou desde o início do ano.

