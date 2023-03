Cruz Vermelha anuncia libertação de dois funcionários sequestrados no Mali

Dois funcionários do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) que foram sequestrados no início de março no norte do Mali foram libertados na noite deste domingo (19), anunciou pelo Twitter o braço local da organização.

"Confirmamos que dois funcionários do CICV sequestrados em 4 de março entre as cidades de Gao e Kidal, no norte do Mali, foram libertados esta noite", indicou.

"Nossos colegas estão bem e foram libertados ilesos e incondicionalmente. Agradecemos a todos que contribuíram para sua libertação", acrescentou o CICV.

O Mali vive uma crise de segurança e política desde 2012, quando insurgências jihadistas e separatistas estouraram no norte do país.

Jihadistas afiliados à Al Qaeda e ao Estado Islâmico estenderam suas ações para o centro do país, e a instabilidade se espalhou para os países vizinhos Níger e Burkina Faso.

Milhares de civis, policiais e soldados foram mortos no país e mais de duas milhões de pessoas foram deslocadas.

