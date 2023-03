Bayern de Munique perde para o Leverkusen e Dortmund é o novo líder do Alemão

O Bayern de Munique (2º) foi derrotado fora de casa pelo o Bayer Leverkusen neste domingo por 2 a 1 e perdeu a liderança do Campeonato Alemão para o Borussia Dortmund, que no sábado goleou o Colônia (13º) por 6 a 1.

Com 52 pontos, o Bayern fica com um a menos que o Dortmund. As duas equipes vão se enfrentar no dia 1º de abril, na Allianz Arena de Munique, em um clássico decisivo para o título.

Depois de começar vencendo por 1 a 0 com um gol de Joshua Kimmich (22'), o time bávaro sofreu a virada em duas cobranças de pênalti convertidas no segundo tempo pelo argentino Exequiel Palacios (55' e 73').

Esta foi a terceira derrota do Bayern na atual temporada da Bundesliga, depois de perder para o Augsburg em setembro (1 a 0) e para o Borussia Mönchengladbach (3 a 2) em fevereiro.

O gigante da Baviera domina o Campeonato Alemão há uma década. A última vez que outra equipe venceu a competição foi em 2012, quando o Dortmund dirigido por Jürgen Klopp levantou o troféu.

Mais cedo, o Union Berlin venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 0 e subiu para a terceira posição na tabela.

Graças aos gols de Rani Khedira (53') e Kevin Behrens (75'), o time da capital chega à sua 14ª vitória no campeonato.

Com 48 pontos, o Union conta com três de vantagem sobre o RB Leipzig (4º), enquanto o Eintracht soma 40 pontos e ocupa a sexta posição, afastado da briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Como de costume, o Union Berlin mostrou eficiência e não desperdiçou as chances que criou, ao contrário do time de Frankfurt, que além de passar em branco mostrou fragilidade na defesa.

-- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

B. Moenchengladbach - Werder Bremen 2 - 2

- Sábado:

Hoffenheim - Hertha Berlim 3 - 1

Stuttgart - Wolfsburg 0 - 1

Augsburg - Schalke 04 1 - 1

Bochum - RB Leipzig 1 - 0

Borussia Dortmund - Colônia 6 - 1

- Domingo:

Union Berlin - Eintracht Frankfurt2 - 0

Bayer Leverkusen - Bayern de Munique 2 - 1

(15h30) Mainz - Freiburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 53 25 17 2 6 55 31 24

2. Bayern de Munique 52 24 15 7 2 71 25 46

3. Union Berlin 48 25 14 6 5 38 28 10

4. RB Leipzig 45 25 13 6 6 49 30 19

5. Freiburg 45 24 13 6 5 37 33 4

6. Eintracht Frankfurt 40 25 11 7 7 46 36 10

7. Wolfsburg 38 25 10 8 7 44 32 12

8. Mainz 36 24 10 6 8 39 35 4

9. Bayer Leverkusen 34 24 10 4 10 43 39 4

10. B. Moenchengladbach 31 25 8 7 10 40 44 -4

11. Werder Bremen 31 25 9 4 12 39 48 -9

12. Augsburg 28 25 8 4 13 32 45 -13

13. Colônia 27 25 6 9 10 33 44 -11

14. Bochum 25 25 8 1 16 27 56 -29

15. Hoffenheim 22 25 6 4 15 33 45 -12

16. Hertha Berlim 21 25 5 6 14 30 48 -18

17. Schalke 04 21 25 4 9 12 21 45 -24

18. Stuttgart 20 25 4 8 13 29 42 -13

