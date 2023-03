Barcelona vence Real Madrid com gol nos acréscimos de Kessié

O Barcelona ficou mais perto do título do Campeonato Espanhol ao vencer o Real Madrid de virada por 2 a 1 neste domingo e abrir 12 pontos de vantagem na liderança, a 12 rodadas do fim da competição.

Jogando no Camp Nou, o Real Madrid saiu na frente com um gol contra de Ronald Araújo (9'), mas o Barça empatou no finzinho do primeiro tempo com Sergi Roberto (45') e na reta final Franck Kessié decretou a vitória catalã (90'+2).

A dez minutos do apito final, Marco Asensio, que tinha acabado de entrar em campo, marcou para o Real Madrid, mas o gol anulado após a revisão do VAR por impedimento.

Com a vitória, o Barcelona dá um grande passo rumo ao título de LaLiga, que o clube não conquista desde 2019.

Nos outros jogos deste domingo, o Getafe (13º) saiu da zona de rebaixamento ao derrotar o Sevilla (14º) por 2 a 0, o Villarreal (6º) venceu fora de casa o Osasuna (9º) por 3 a 0, a Real Sociedad (4ª) bateu por 2 a 0 o lanterna Elche e o Betis (5º) passou pelo Mallorca (11º) por 1 a 0.

-- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Valladolid - Athletic Bilbao 1 - 3

- Sábado:

Almería - Cádiz 1 - 1

Rayo Vallecano - Girona 2 - 2

Espanyol - Celta Vigo 1 - 3

Atlético de Madrid - Valencia 3 - 0

- Domingo:

Betis - Mallorca 1 - 0

Real Sociedad - Elche 2 - 0

Osasuna - Villarreal 0 - 3

Getafe - Sevilla 2 - 0

Barcelona - Real Madrid 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 68 26 22 2 2 49 9 40

2. Real Madrid 56 26 17 5 4 51 21 30

3. Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 42 19 23

4. Real Sociedad 48 26 14 6 6 35 24 11

5. Betis 45 26 13 6 7 34 26 8

6. Villarreal 41 26 12 5 9 32 24 8

7. Athletic Bilbao 36 26 10 6 10 36 28 8

8. Rayo Vallecano 36 26 9 9 8 31 30 1

9. Osasuna 34 26 9 7 10 22 27 -5

10. Celta Vigo 34 26 9 7 10 32 35 -3

11. Mallorca 32 26 9 5 12 22 27 -5

12. Girona 31 26 8 7 11 40 41 -1

13. Getafe 29 26 7 8 11 27 34 -7

14. Sevilla 28 26 7 7 12 29 42 -13

15. Cádiz 28 26 6 10 10 21 38 -17

16. Valladolid 28 26 8 4 14 20 38 -18

17. Espanyol 27 26 6 9 11 32 42 -10

18. Valencia 26 26 7 5 14 28 31 -3

19. Almería 26 26 7 5 14 30 45 -15

20. Elche 13 26 2 7 17 19 51 -32

