Bancos dos EUA pedem às autoridades proteção de todos os depósitos

Um grupo de bancos médios dos Estados Unidos pediu à autoridade reguladora federal que garanta, durante dois anos, todos os depósitos de seus clientes, mesmo acima do limite habitual de US$ 250.000, para evitar um fenômeno de contágio após a falência do banco SVB - informou a agência Bloomberg .

Essa medida "deteria, de imediato, o êxodo de clientes dos bancos menores, estabilizaria o setor bancário e reduziria, em grande medida, o risco de novas falências", argumentou a Mid-Size Bank Coalition of America em uma carta às autoridades, informou ontem a agência especializada em notícias econômicas.

As recentes falências do Silicon Valley Bank e do Signature Bank estão causando uma crise de confiança no setor.

Muitos clientes de bancos similares sacaram seu dinheiro para depositá-lo em bancos maiores, como JPMorgan Chase e Bank of America, considerados importantes demais para o Estado não resgatá-los em caso de crise.

Os depósitos nos Estados Unidos são protegidos pelo regulador bancário, a Corporação Federal de Seguro de Depósitos (FDIC,na sigla em inglês), até um valor máximo de US$ 250.000.

O valor de mercado das ações do First Republic Bank caiu 80% esta semana. Com sede em San Francisco, ele é o 14º maior banco dos Estados Unidos em volume de ativos.

"Independentemente da saúde geral do setor bancário, há uma erosão da confiança em todos, exceto nos maiores bancos", insistiu a coalizão, segundo a Bloomberg.

A Mid-Size Bank Coalition of America pediu ao FDIC, ao Federal Reserve (Fed, Banco Central americano) e à secretária do Tesouro, Janet Yellen, que "restaurem a confiança".

O grupo de bancos se propõe a financiar essa medida, mediante o aumento do valor das contribuições que pagam à FDIC para garantir os depósitos.

Na quinta-feira, 11 grandes bancos americanos se comprometeram a depositar um total de US$ 30 bilhões em contas do First Republic.

Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase e outras oito instituições esperam, com isso, mostrar sua "confiança no sistema bancário" do país, de acordo com um comunicado conjunto.

