Arsenal goleia Crystal Palace e aumenta vantagem sobre o City para 8 pontos

Com uma contundente goleada por 4 a 1 sobre o Crystal Palace neste domingo, o Arsenal abriu oito pontos de vantagem sobre o Manchester City na liderança do Campeonato Inglês.

O brasileiro Gabriel Martinelli (28'), Bukayo Saka (43' e 74') e o experiente suíço Granit Xhaka (55') marcaram os gols dos 'Gunners', enquanto Jeffrey Schlupp (63') descontou para o Palace.

Com esta vitória, o Arsenal chega a 69 pontos na tabela, contra 91 dos 'Citizens', que neste fim de semana disputou as quartas de final da Copa da Inglaterra (vitória por 6 a 0 sobre o Burnley).

Apenas três dias depois de serem eliminados nas oitavas de final da Liga Europa, os 'Gunners' precisavam de uma atuação convincente para espantar as dúvidas em sua busca pelo título na Premier League.

Pela frente, um adversário em crise. Sem conseguir nenhuma vitória até aqui em 2023, o Crystal Palace demitiu na última sexta-feira o técnico Patrick Vieira.

Gabriel Martinelli abriu o placar na partida depois de receber na área, driblar o zagueiro e bater cruzado para vencer o goleiro Joe Whitworth (28').

O gol motivou o Arsenal, que pouco antes do intervalo marcou mais uma vez com Bukayo Saka, em outro chute cruzado (43').

No segundo tempo, os 'Gunners' praticamente liquidaram a fatura ao fazerem o terceiro com Xhaka, que recebeu ótimo passe de Leandro Trossard e tocou na saída do goleiro (55').

Minutos depois, Schlupp diminuiu para Palace (63'), mas rapidamente o Arsenal voltou a colocar três gols de vantagem com mais um de Saka (74') para fechar o placar.

Os outros jogos programados para este domingo (Brighton-Manchester United e Manchester City-West Ham) foram adiados para a disputa das quartas de final da Copa da Inglaterra.

-- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sexta-feira:

Nottingham - Newcastle 1 - 2

- Sábado:

Wolverhampton - Leeds 2 - 4

Southampton - Tottenham 3 - 3

Aston Villa - Bournemouth 3 - 0

Brentford - Leicester 1 - 1

Chelsea - Everton 2 - 2

- Domingo:

Arsenal - Crystal Palace 4 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 69 28 22 3 3 66 26 40

2. Manchester City 61 27 19 4 4 67 25 42

3. Manchester United 50 26 15 5 6 41 35 6

4. Tottenham 49 28 15 4 9 52 40 12

5. Newcastle 47 26 12 11 3 39 19 20

6. Liverpool 42 26 12 6 8 47 29 18

7. Brighton 42 25 12 6 7 46 31 15

8. Brentford 42 27 10 12 5 43 34 9

9. Fulham 39 27 11 6 10 38 37 1

10. Chelsea 38 27 10 8 9 29 28 1

11. Aston Villa 38 27 11 5 11 35 39 -4

12. Crystal Palace 27 28 6 9 13 22 38 -16

13. Wolverhampton 27 28 7 6 15 22 41 -19

14. Leeds 26 27 6 8 13 35 44 -9

15. Everton 26 28 6 8 14 22 40 -18

16. Nottingham 26 27 6 8 13 22 49 -27

17. Leicester 25 27 7 4 16 38 47 -9

18. West Ham 24 26 6 6 14 24 34 -10

19. Bournemouth 24 27 6 6 15 25 54 -29

20. Southampton 23 28 6 5 17 23 46 -23

