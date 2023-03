Alcaraz é campeão em Indian Wells e volta ao topo do ranking da ATP

O tenista espanhol Carlos Alcaraz atropelou neste domingo o russo Daniil Medvedev e conquistou pela primeira vez o título do Masters 1000 de Indian Wells, uma vitória que lhe permite recuperar o topo do ranking da ATP do sérvio Novak Djokovic.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em apenas uma hora e dez minutos de partida, para o espanto dos quase 16.000 espectadores presentes na final.

Aos 19 anos, o espanhol já conta com três troféus de Masters 1000 e um Grand Slam, conquistado em setembro do ano passado no US Open, quando se tornou número 1 do mundo pela primeira vez.

