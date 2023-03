Terremoto de magnitude 7,0 atinge fronteira do Peru com Equador

Um forte terremoto com epicentro no Equador sacudiu neste sábado (18) a região de Tumbes e parte da costa do Peru, sem causar vítimas ou danos materiais, de acordo com as primeiras informações das autoridades peruanas.

O terremoto de magnitude 7,0 ocorreu às 12h12 locais (14h12 de Brasília), com epicentro a 85 km a nordeste da cidade peruana de Zarumilla, perto da fronteira com o Equador, informou o Centro Sismológico Nacional do Peru.

Hernando Tavera, chefe do instituto peruano, afirmou à rádio RPP que o epicentro do terremoto está na costa da cidade equatoriana de Guayaquil.

"Até onde sabemos, não há danos significativos na estrutura nem a pessoas", acrescentou.

A onda sísmica do forte abalo também foi sentida na costa norte e central do Peru, embora com menor intensidade.

A autoridade peruana descartou a geração de um tsunami pelo terremoto.

O Peru está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, uma área de ampla atividade telúrica que se estende ao longo da costa oeste do continente americano.

