Rybakina atropela número 1 Swiatek e vai enfrentar Sabalenka na final de Indian Wells

A cazaque Elena Rybakina, atual campeã de Wimbledon, derrotou a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, nesta sexta-feira e se classificou para sua primeira final de um torneio WTA 1000 em Indian Wells, na Califórnia.

Rybakina derrotou uma irreconhecível Swiatek, atual campeã de Indian Wells, com um retumbante 6-2, 6-2 em apenas 76 minutos diante do público incrédulo na quadra central.

Rybakina, nascida na Rússia, mas representando o Cazaquistão, enfrentará no domingo a bielorrussa Aryna Sabalenka, em busca de uma vingança após sua derrota em janeiro na final do Aberto da Austrália.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu não esperava jogar tão bem hoje", admitiu Rybakina, radiante, que precisou de quase três horas na quinta-feira para derrotar a tcheca Karolina Muchova.

"Ontem foi um jogo muito difícil e (contra Swiatek) não tinha nada a perder. Acho que fiz um dos melhores jogos deste ano. Espero jogar assim no domingo", disse ela.

Swiatek, que comemora sua 50ª semana liderando com mão de ferro o ranking da WTA, teve uma de suas atuações mais decepcionantes da temporada contra uma adversária que já a havia eliminado na quarta fase na Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.

Essa foi uma das únicas três derrotas que Swiatek sofreu até agora em seus 19 jogos neste ano.

Em Indian Wells, a joia de Varsóvia caminhava rumo ao objetivo de revalidar o troféu, feito alcançado apenas por Martina Navratilova em 1991.

Em sua campanha, não havia cedido um único set, nem mesmo para Bianca Andreescu e Emma Raducanu, vencedoras do US Open como ela.

Contra Rybakina, no entanto, não houve nem vestígios do tênis implacável e acelerado de Swiatek.

A cazaque, número 10 do ranking mundial, não só explorou à perfeição o seu poderoso saque, com 7 'aces' contra 1 de Swiatek, como esteve em seu melhor nível na devolução, quebrando o saque da polonesa na primeira oportunidade.

Esse primeiro golpe foi um balde de água fria para a número 1 do mundo, que completou todas as suas partidas do ano em apenas dois sets.

Apagada e de cabeça baixa desde o início, Swiatek não conseguiu reagir em nenhum momento diante dos bombardeios de Rybakina e perdeu o segundo set confirmando seu saque apenas uma vez.

Em meio às tensões no tênis feminino decorrentes da invasão russa à Ucrânia, Indian Wells terá uma final no domingo entre uma jogadora nascida em Moscou (Rybakina), e outra em Belarus (Sabalenka).

A número dois do mundo até agora prevaleceu em todos os quatro confrontos com Rybakina, incluindo a final de janeiro em Melbourne.

"Foi um jogo muito acirrado na Austrália", lembrou Rybakina. "Tivemos muitas batalhas. Por enquanto estou perdendo, mas espero que no domingo isso mude e, se jogar como hoje, acho que tenho todas as chances", concluiu.

gbv/cl/aam

Tags