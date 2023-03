Rayo Vallecano empata com Girona e perde chance de se aproximar das competições europeias

O Rayo Vallecano (8º) empatou em 2 a 2 com o Girona (11º) neste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, e perdeu uma chance de se aproximar da zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada.

Jogando em casa, Rayo se colocou duas vezes à frente do placar, com gols de Isi Palazón (23') e Óscar Trejo (34'), mas Viktor Tsygankov (29', 52') garantiu o empate para o Girona.

O Rayo Vallecano, que ainda perdeu um pênalti na partida, deixou para trás dois pontos preciosos na luta para chegar às primeiras posições na tabela e somou seu sexto jogo consecutivo sem vencer.

Mais cedo, o Almería (19º) arrancou do Cádiz (14º) um empate importantíssimo em sua luta contra o rebaixamento, graças a um gol de pênalti nos acréscimos de Gonzalo Melero (90'+7), após Roger Martí (49') abrir o placar no início da segunda etapa.

Ainda neste sábado, o Celta (12º) visita o Espanyol (16º) e o Atlético de Madrid (3º) recebe o Valencia (17º).

O grande jogo desta 26ª rodada de LaLiga é o clássico entre o líder Barcelona e o vice-líder Real Madrid no domingo, no Camp Nou.

-- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Valladolid - Athletic Bilbao 1 - 3

- Sábado:

Almería - Cádiz 1 - 1

Rayo Vallecano - Girona 2 - 2

Espanyol - Celta Vigo

(17h00) Atlético de Madrid - Valencia

- Domingo:

(10h00) Betis - Mallorca

(12h15) Real Sociedad - Elche

Osasuna - Villarreal

(14h30) Getafe - Sevilla

(17h00) Barcelona - Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 65 25 21 2 2 47 8 39

2. Real Madrid 56 25 17 5 3 50 19 31

3. Atlético de Madrid 48 25 14 6 5 39 19 20

4. Real Sociedad 45 25 13 6 6 33 24 9

5. Betis 42 25 12 6 7 33 26 7

6. Villarreal 38 25 11 5 9 29 24 5

7. Athletic Bilbao 36 26 10 6 10 36 28 8

8. Rayo Vallecano 36 26 9 9 8 31 30 1

9. Osasuna 34 25 9 7 9 22 24 -2

10. Mallorca 32 25 9 5 11 22 26 -4

11. Girona 31 26 8 7 11 40 41 -1

12. Celta Vigo 31 25 8 7 10 29 34 -5

13. Sevilla 28 25 7 7 11 29 40 -11

14. Cádiz 28 26 6 10 10 21 38 -17

15. Valladolid 28 26 8 4 14 20 38 -18

16. Espanyol 27 25 6 9 10 31 39 -8

17. Valencia 26 25 7 5 13 28 28 0

18. Getafe 26 25 6 8 11 25 34 -9

19. Almería 26 26 7 5 14 30 45 -15

20. Elche 13 25 2 7 16 19 49 -30

