Mexicano Sergio Pérez faz a pole position do GP da Arábia Saudita

O piloto mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, largará na pole position no Grande Prêmio da Arábia Saudita, após marcar o melhor tempo do treino de classificação disputado neste sábado, com o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) em segundo.

O atual bicampeão mundial, o holandês Max Verstappen, teve um problema mecânico com sua Red Bull durante a segunda sessão do treino (Q2) e vai largar na 15ª posição.

nb/fbx/pm/dr/cb

