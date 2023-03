Leipzig estende sequência negativa e perde para o Bochum no Alemão

Quatro dias depois de ser goleado pelo Manchester City na Inglaterra (7 a 0) pelas oitavas de final da Champions, o RB Leipzig (3º) caiu diante do Bochum (14º) por 1 a 0 neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão.

Com a derrota, o Leipzig se mantém com 45 pontos na tabela e pode ser ultrapassado caso o Union Berlin não perca para o Eintracht Frankfurt (6º) ou o Freiburg (5º) pontue contra o Mainz (8º) no domingo.

"Cada ponto é importante, cada vitória é importante, cada jogo fora é importante, não importa o adversário. Temos que olhar para frente. O campeonato não acabou, também temos a Copa da Alemanha", declarou o goleiro do Leipzig Janis Blaswich ao canal Sky.

O gol do Bochum foi marcado no início do segundo tempo por Erhan Maskovic (48'), aproveitando de cabeça um rebote de Blaswich.

Nos minutos finais, o Leipzig pressionou e quase chegou ao empate em uma jogada individual de Dominik Szoboszlai, que depois de uma série de dribles acabou finalizando na trave.

O Borussia Dortmund (2º), que está dois pontos atrás do líder Bayern de Munique, pode subir para o topo da tabela provisoriamente se vencer o Colônia (13º) no último jogo deste sábado, antes de os bávaros visitarem no domingo o Bayer Leverkusen (9º).

-- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

B. Moenchengladbach - Werder Bremen 2 - 2

- Sábado:

Hoffenheim - Hertha Berlim 3 - 1

Stuttgart - Wolfsburg 0 - 1

Augsburg - Schalke 04 1 - 1

Bochum - RB Leipzig 1 - 0

(14h30) Borussia Dortmund - Colônia

- Domingo:

(11h30) Union Berlin - Eintracht Frankfurt

(13h30) Bayer Leverkusen - Bayern de Munique

(15h30) Mainz - Freiburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 52 24 15 7 2 71 25 46

2. Borussia Dortmund 50 24 16 2 6 49 30 19

3. RB Leipzig 45 25 13 6 6 49 30 19

4. Union Berlin 45 24 13 6 5 36 28 8

5. Freiburg 45 24 13 6 5 37 33 4

6. Eintracht Frankfurt 40 24 11 7 6 46 34 12

7. Wolfsburg 38 25 10 8 7 44 32 12

8. Mainz 36 24 10 6 8 39 35 4

9. Bayer Leverkusen 34 24 10 4 10 43 39 4

10. B. Moenchengladbach 31 25 8 7 10 40 44 -4

11. Werder Bremen 31 25 9 4 12 39 48 -9

12. Augsburg 28 25 8 4 13 32 45 -13

13. Colônia 27 24 6 9 9 32 38 -6

14. Bochum 25 25 8 1 16 27 56 -29

15. Hoffenheim 22 25 6 4 15 33 45 -12

16. Hertha Berlim 21 25 5 6 14 30 48 -18

17. Schalke 04 21 25 4 9 12 21 45 -24

18. Stuttgart 20 25 4 8 13 29 42 -13

