Gary Lineker retorna à BBC após tuíte com crítica ao governo britânico

O ex-jogador Gary Lineker retornou às transmissões BBC neste sábado, para o jogo da Copa da Inglaterra entre Manchester City e Burnley (2ª divisão), oito dias depois de ter sido suspenso pela emissora devido a uma mensagem no Twitter com críticas ao governo britânico.

Lineker tinha sido suspenso por não concordar com a política migratória do Reino Unido. A direção da BBC considerou que o comentarista deveria ter neutralidade nas redes sociais, como todos os seus jornalistas.

O afastamento provocou o protesto de seus colegas na emissora pública britânica, que se negaram a participar das transmissões do último fim de semana.

Na segunda-feira, a BBC voltou atrás e anunciou que Lineker retornaria à sua programação. Ele é o apresentador do popular programa "Match of the Day", mas não participará da edição deste fim de semana por conta de sua viagem a Manchester.

A emissora se comprometeu a revisar suas normas sobre o uso das redes sociais por parte de seus funcionários.

"De volta ao trabalho no sábado", escreveu Lineker no Twitter. Depois, o ex-jogador publicou uma 'selfie' no Etihad Stadium, com a mensagem: "Ah, a alegia de poder me ater ao futebol".

