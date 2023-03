Em dia de recorde de Ibrahimovic, Milan perde para Udinese no Italiano

O Milan foi derrotado pela Udinese por 3 a 1 neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, e agora vê ameaçada sua quarta colocação na tabela, a última que classifica para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic marcou o gol milanista de pênalti (45'+4) e se transformou no jogador mais velho a balançar as redes na história da Serie A (41 anos e 166 dias), superando o recorde do ex-zagueiro italiano Alessandro Costacurta (41 anos e 25 dias).

O gol de 'Ibra' empatou provisoriamente a partida, mas a antes mesmo do intervalo a Udinese se colocou novamente em vantagem e no segundo tempo fechou o placar para conseguir três pontos que colocam a equipe na oitava posição da tabela.

A derrota tira o brilho de uma noite especial para Ibrahimovic, que além do recorde foi titular pela primeira vez desde que passou por cirurgia no joelho esquerdo, em maio do ano passado.

O resultado também coloca o Milan em risco de ser ultrapassado pela Roma (5ª), que no domingo enfrenta a rival Lazio (3ª).

O Napoli, líder isolado com 18 pontos de vantagem sobre a Inter de Milão (2ª), joga também no domingo, na casa do Torino (9º).

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Sassuolo - Spezia 1 - 0

Atalanta - Empoli 2 - 1

- Sábado:

Monza - Cremonese 1 - 1

Salernitana - Bologna 2 - 2

Udinese - Milan 3 - 1

- Domingo:

(08h30) Sampdoria - Hellas Verona

(11h00) Fiorentina - Lecce

Torino - Napoli

(14h00) Lazio - Roma

(16h45) Inter - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 68 26 22 2 2 60 16 44

2. Inter 50 26 16 2 8 47 30 17

3. Lazio 49 26 14 7 5 41 19 22

4. Milan 48 27 14 6 7 44 36 8

5. Roma 47 26 14 5 7 35 25 10

6. Atalanta 45 27 13 6 8 44 31 13

7. Juventus 38 26 16 5 5 44 22 22

8. Udinese 38 27 9 11 7 37 31 6

9. Torino 37 26 10 7 9 29 29 0

10. Bologna 37 27 10 7 10 33 36 -3

11. Sassuolo 36 27 10 6 11 35 40 -5

12. Fiorentina 34 26 9 7 10 31 31 0

13. Monza 34 27 9 7 11 32 37 -5

14. Empoli 28 27 6 10 11 24 36 -12

15. Lecce 27 26 6 9 11 24 31 -7

16. Salernitana 27 27 6 9 12 31 47 -16

17. Spezia 24 27 5 9 13 23 43 -20

18. Hellas Verona 19 26 4 7 15 21 38 -17

19. Cremonese 13 27 1 10 16 22 49 -27

20. Sampdoria 12 26 2 6 18 13 43 -30

