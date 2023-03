Com hat-trick de Haaland, City atropela Burnley (6-0) e vai às semis da FA Cup

Com um hat-trick do artilheiro norueguês Erling Haaland e dois do argentino Julian Álvarez, o Manchester City atropelou o Burnley (2ª divisão) com uma goleada por 6 a 0 neste sábado, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Com a classificação, o City chega a sua quinta semifinal consecutiva na FA Cup, onde o clube persegue seu sétimo título.

Haaland encerra sua semana com oito gols em dois jogos, depois de fazer cinco na goleada por 7 a 0 na última terça-feira sobre o RB Leipzig, que classificou os 'Citizens' para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

"Foram dois jogos muito importantes. Ganhar por 7 a 0 e 6 a 0 antes da paralisação para as datas Fifa é impressionante e me deixa feliz", declarou o norueguês à BBC.

"Estamos na parte da temporada na qual temos que dar o máximo a todo momento, temos que responder em todos os jogos. Estes dois últimos nós encaramos como se fossem finais", acrescentou.

Haaland foi mais uma vez o líder da equipe ao marcar os três primeiros gols da partida (32', 35' e 59').

No primeiro deles, ele contou com uma assistência de Julián Álvarez, que balançou as redes duas vezes (62' 73'), em ambas as ocasiões com passes do belga Kevin De Bruyne.

O outro gol da equipe teve a assinatura de Cole Palmer (68').

O Manchester City teve assim uma tarde mágica diante dos seus torcedores no Etihad Stadium e no domingo poderá acompanhar os demais resultados das quartas da FA Cup para pensar no seu próximo adversário na competição.

Os outros três semifinalistas serão conhecidos após os duelos entre Manchester United e Fulham; Brighton e Grimsby Town (4ª divisão); e Sheffield United e Blackburn (ambos da 2ª divisão).

-- Programação e resultados das quartas de final da Copa da Inglaterra:

- Sábado:

(+) Manchester City - Burnley (2ª)

- Domingo:

(09h00) Sheffield United (2ª) - Blackburn (2ª)

(11h15) Brighton - Grimsby Town (4ª)

(13h30) Manchester United - Fulham

(+): classificado para as semifinais.

