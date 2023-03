Verstappen domina segunda sessão de treinos livres em Jeddah, à frente de Alonso e Pérez

O atual bicampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) fez o melhor tempo da segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Arábia Saudita, segunda etapa do Mundial de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no circuito urbano de Jeddah.

O piloto holandês, que já tinha sido o mais rápido na primeira sessão também nesta sexta, superou o espanhol Fernando Alonso na lista de tempos do dia em 208 milésimos, segundo colocado e confirmando as excelentes perspectivas do seu Aston Martin, com quem ele já havia sido terceiro na primeira corrida da temporada, no início deste mês no Bahrein.

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull) marcou o terceiro melhor tempo do dia, 299 milésimos atrás do companheiro de equipe Verstappen.

A surpresa do dia veio dos Alpines, com os franceses Esteban Ocon e Pierre Gasly que conseguiram o quarto e sexto lugar do dia, respectivamente. Entre eles, a Mercedes de George Russell, quinto melhor tempo.

O canadense Lance Stroll colocou seu Aston Martin em sétimo na tabela de tempos, à frente da Haas de Nico Hulkenberg.

Já sob pressão após um desempenho decepcionante no Bahrein, a Ferrari continuou a decepcionar e nesta sexta-feira o monegasco Charles Leclerc só conseguiu registrar o nono melhor tempo e o espanhol Carlos Sainz Jr apenas o décimo, 738 e 989 milésimos atrás da Red Bull de Verstappen.

Leclerc, que teve de abandonar no Bahrein, também foi penalizado em dez posições no grid de largada para a corrida de domingo na Arábia Saudita depois que um componente eletrônico foi substituído em seu carro.

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton foi a outra decepção nesta sexta em Jeddah, terminando em 11º, quase um segundo atrás de Verstappen.

A terceira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Arábia Saudita está agendada para as 16h30 locais (10h30 de Brasília) deste sábado, antes de uma sessão de classificação às 20h00 locais (14h00), que determinará a ordem do grid de largada da corrida de domingo.

--- Classificação após a 2ª sessão dos treinos livres do GP da Arábia Saudita:

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:29.603 (29 voltas)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:29.811 (26)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:29.902 (26)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:30.039 (27)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:30.070 (27)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:30.100 (28)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:30.110 (27)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:30.181 (27)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:30.341 (28)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:30.592 (29)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:30.599 (27)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:30.721 (27)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:30.776 (30)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:30.810 (27)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:30.820 (25)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:30.837 (27)

Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri-Red Bull) 1:30.921 (29)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 1:30.959 (30)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:30.964 (26)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:31.052 (30)

