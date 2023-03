Sinner e Alcaraz avançam às semifinais de Indian Wells

Em uma das melhores partidas do torneio, o italiano Jannik Sinner eliminou o americano Taylor Fritz, atual campeão do Indian Wells, nesta quinta-feira e enfrentará nas semifinais o espanhol Carlos Alcaraz.

O promissor Sinner, número 13 do ranking da ATP, venceu Fritz por 6-4, 4-6 e 6-4 em duas horas e 17 minutos de jogo para decepção da torcida na quadra central de Indian Wells, na Califórnia.

A 200 quilômetros de sua cidade natal, San Diego, Fritz alcançou o maior sucesso de sua carreira nesta quadra em 2022 ao vencer inesperadamente o espanhol Rafael Nadal na final.

Sinner, vice-campeão do Masters 1000 de Miami em 2021, enfrentará nas semifinais o espanhol Alcaraz, vice-líder do ranking mundial, que na última partida de quinta-feira derrotou o canadense Felix Auger-Aliassime (N.10) por 2-0, com um duplo 6-4.

O italiano de 21 anos quer se vingar de Alcaraz pela derrota nas quartas de final do último US Open, em duelo épico que terminou por volta das três horas da madrugada.

Já o espanhol de 19 anos sonha com o título de Indian Wells para assumir a primeira posição do ranking ATP, desbancando o sérvio Novak Djokovic.

