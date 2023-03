Sabalenka vence Sakkari e vai a sua primeira final de Indian Wells

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do tênis feminino, avançou nesta sexta-feira para a sua primeira final do torneio WTA 1000 em Indian Wells ao derrotar a grega Maria Sakkari em dois sets.

Sabalenka venceu com parciais de 6-2 e 6-3 e frustrou o sonho de Sakkari de se classificar para sua segunda final consecutiva do prestigioso torneio no deserto da Califórnia.

A bielorrussa, vencedora do Aberto da Austrália em janeiro, disputará a final no domingo contra a polonesa Iga Swiatek, atual campeã e número 1 do mundo, ou a cazaque Elena Rybakina.

