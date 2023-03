Rússia e China entram em uma 'nova era' com encontro entre Putin e Xi Jinping em Moscou

O presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, vão assinar na próxima semana em Moscou, durante a visita do líder asiático, uma série de acordos que marcará o início de uma "nova era", garantiu o Kremlin nesta sexta (17).

Nesta quinta, a chancelaria chinesa e o Kremlin anunciaram que o líder chinês vai estar na Rússia entre segunda e quarta da próxima semana, pouco mais de um ano após o início da ofensiva russa na Ucrânia.

O anúncio diplomático aconteceu horas antes do Tribunal Penal Internacional (TPI) ter anunciado que emitiu uma ordem de prisão contra o presidente russo pela deportação de crianças em zonas da Ucrânia ocupadas pela Rússia.

Xi e Putin tiveram um primeiro encontro na segunda (13), antes de um dia de negociações mais formais na terça (14).

"Os líderes assinaram (...) uma declaração conjunta sobre o fortalecimento da nossa associação global e nossa relação estratégica, que entrará em uma nova era", indicou o conselheiro diplomático Yuri Ushakov, citado pelas agências de imprensa russas.

Ushakov também elogiou a "moderação" de Xi sobre o conflito na Ucrânia, um tema no qual a China busca se apresentar como mediador, apesar do apoio diplomático prestado a Rússia.

Na quinta, o chanceler chinês, Qin Gang, insistiu em uma conversa telefônica com o chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, que Kiev e Moscou devem ter conversações de paz "o antes possível".

Os Estados Unidos expressaram nesta quinta que se opõem ao pedido de cessar-fogo, já que considera que ele consolidará a "conquista russa", disse aos jornalistas John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.

A diplomacia chinesa afirmou que a visita de Xi é uma "visita pela paz", destinada a "praticar o multilateralismo (...) melhorar a governança global e contribuir para o desenvolvimento e o progresso do mundo".

O Kremlin indicou que Xi e Putin abordarão o "aprofundamento da colaboração exaustiva e a cooperação estratégica entre Rússia e China", sobretudo "no cenário internacional", e acrescentou que "serão assinados documentos bilaterais importantes".

A visita de Xi acontecerá quase 13 meses depois do início da campanha russa na Ucrânia, que isolou Moscou a nível internacional.

A China não condenou a ofensiva militar e tratou de se apresentar como um ator neutro no conflito. Sua posição foi criticada por líderes ocidentais, que acreditam que a potência asiática está dando cobertura diplomática a Moscou.

Os EUA acusaram o país mais populoso do mundo de estar considerando a entrega de armas à Rússia, o que Pequim negou veementemente. Apesar das acusações, os dois dirigentes vão abordar a cooperação militar e técnica, segundo o Kremlin.

Vassily Kashin, um especialista em geopolítica radicado em Moscou, afirmou que a "agenda econômica" é um tema dominante para a Rússia, que "deve reorientar sua economia em direção à China diante das sanções econômicas ocidentais", relacionadas à ofensiva na Ucrânia.

Por sua vez, a China "se reivindica como uma força política importante no cenário internacional" e quer ter "o maior número possível de parceiros", explicou à AFP.

China e Rússia estreitaram sua colaboração nos últimos anos a nível econômico, militar e político.

Xi visitou a Rússia pela última vez em 2019, enquanto Putin participou no ano passado da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, e ambos os líderes se reuniram pessoalmente em uma reunião regional de segurança em setembro de 2022 no Uzbequistão.

Em um documento com 12 pontos publicado no mês passado em razão do conflito na Ucrânia, China pediu diálogo e respeito à integridade territorial de todos os países.

Em qualquer caso, o pedido chinês pela paz parece longe de se materializar.

Nesta sexta, o Kremlin prometeu que os caças MiG-29 que a Polônia e a Eslováquia vão entregar à Ucrânia serão "destruídos", e denunciou a "crescente participação" dos países da Otan no conflito com Kiev.

Segundo Ja-Ian Chong, professor associado na Universidade Nacional de Singapura, o alcance dos esforços chineses pela paz "dependerá da substância do que propôr nas reuniões" com Putin e, eventualmente, com a classe governante ucraniana.

"Seu plano de paz anterior foi mais uma série de princípios gerais que uma proposta aplicável", declarou à AFP este especialista em política externa chinesa.

Desde o início do conflito, o presidente chinês não teve nenhuma reunião com seu homológo ucraniano, Volodimir Zelenski.

De acordo com o Wall Street Journal, poderia haver uma conversa após a visita de Xi a Moscou.

