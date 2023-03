Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 17 de março às 5h (Bras.). (135 x 162 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente em volta da cidade de Bakhmut, que as forças russas buscam controlar. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

3/ Ficha do avião de combate MiG-29, caça tático de design soviético. (89 x 105 mm) - Disponível

* Banco-quebra-ações-economia:

1/ Evolução da capitalização em bolsa dos 25 principais bancos dos Estados Unidos. (89 x 105 mm) - Disponível

2/ Cotação do banco regional americano First Republic. Onze bancos americanos, incluindo Bank of America, Citigroup e JPMorgan, concordaram em depositar US$ 30 bilhões no First Republic, sinalizando sua "confiança no sistema bancário do país. (89 x 67 mm) - Disponível

3/ Evolução desde 13 de março da cotação em bolsa do banco Credit Suisse, que chegou a seu mínimo histórico em 15 de março, com 1,556 francos suíços. (45 x 67 mm) - Atualização disponível

* Turquia-Otan-política-Finlândia-conflito-Ucrânia-defesa-diplomacia-Rússia: mapa com os países-membros da OTAN.(135 x 150 mm) - Atualização disponível

* Unicef-Sahel-infância-fome: mapa do Sahel central com as previsões do Fews.net sobre segurança alimentar a médio prazo (fevereiro-maio de 2023) para Burkina Faso, Mali e Níger. (90 x 111 mm)

* Itália-crime-política-pobreza: mapa da Itália localizando as regiões de origem dos principais grupos mafiosos. (89 x 84 mm) - Disponível

* OCDE-inflação-economia-PIB: previsões de crescimiento do PIB realizadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) para o período 2022-2024. (135 x 130 mm) - Disponível

* Zona-Euro-UE-índice-inflação-economia: gráfico com a evolução da inflação na Zona do Euro desde o começo das estimativas pela Eurostat em 1997. (90 x 66 mm) - Atualização disponível

* Brasil-economia-desemprego: evolução trimestral do desemprego no Brasil.(45 x 62 mm) - Disponível

* Fbl-EUR-C1-quartas-2023: sorteio das quartas de final da Liga Europa 2022-2023. (90 x 90 mm) - Disponível

