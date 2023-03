Mancini convoca ítalo-argentino Mateo Retegui para Eliminatórias da Euro-2024

O ítalo-argentino Mateo Retegui foi convocado pela primeira vez pela seleção italiana por ocasião do início das eliminatórias para a Eurocopa-2024, segundo a lista revelada nesta sexta-feira pelo técnico Roberto Mancini.

O técnico da 'Azzurra' já havia adiantado esta semana em declarações à DAZN que iria convocar Retegui após ter aceitado a oferta para jogar pela Itália.

Nascido na Argentina, Retegui também tem passaporte italiano devido à origem siciliana do avô, como o pai havia indicado à mídia italiana, que há semanas especulava sobre a possibilidade de o jovem ingressar no novo ciclo da 'Nazionle'.

A Itália sofre há anos com a escassez de centroavantes artilheiros e depende muito da inspiração de Ciro Immobile, da Lazio, de 33 anos (55 jogos pela seleção e 15 gols marcados).

Além de Retegui, a lista de Mancini inclui outras duas caras novas: o goleiro do Lecce, Wladimiro Falcone, e o zagueiro do Torino, Alessandro Buongiorno.

A Itália, atual campeã europeia mas ausente da última Copa do Mundo, enfrenta a Inglaterra no dia 23 de março, em Nápoles, no que será um 'revival' da final da última Eurocopa.

Três dias depois, a Itália viajará a Malta para enfrentar o adversário teoricamente mais fraco de um grupo C que também inclui Ucrânia e Macedônia do Norte. Esta última foi justamente a seleção que eliminou a Itália na semifinal de um playoff da zona europeia valendo uma das vagas no Mundial do Catar-2022.

- Lista dos 30 convocados pela Itália para os jogos contra Inglaterra e Malta:

. Goleiros (4): Gianluigi Donnarumma (PSG /FRA), Wladimiro Falcone (Lecce/ITA), Alex Meret (Napoli/ITA), Ivan Provedel (Lazio/ITA)

. Defensores (10): Francesco Acerbi (Inter/ITA), Leonardo Bonucci (Juventus/ITA), Alessandro Buongiorno (Torino/ITA), Matteo Darmian (Inter de Milão/ITA), Giovanni Di Lorenzo (Napoli/ITA), Federico Dimarco (Inter de Milão/ITA), Alessio Romagnoli (Lazio/ITA), Giorgio Scalvini (Atalanta/ITA), Leonardo Spinazzola (Roma/ITA), Rafael Toloi (Atalanta/ITA)

. Meias (8): Nicolò Barella (Inter de Milão/ITA), Bryan Cristante (Roma/ITA), Davide Frattesi (Sassuolo/ITA), Jorginho (Arsenal/ING), Lorenzo Pellegrini (Roma/ITA), Matteo Pessina (Monza/ITA), Sandro Tonali (Milan/ITA), Marco Verratti (PSG/FRA)

. Atacantes (8): Domenico Berardi (Sassuolo/ITA), Federico Chiesa (Juventus/ITA), Wilfried Gnonto (Leeds/ING), Vincenzo Grifo (Freiburg/ALE), Simone Pafundi (Udinese/ITA), Matteo Politano (Napoli/ITA), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre/ARG), Gianluca Scamacca (West Ham/ING).

