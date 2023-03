Jogador ganês morto em terremoto na Turquia é velado em Gana

O jogador ganês Christian Atsu, vítima do terremoto que atingiu a Turquia no início de fevereiro, foi velado nesta sexta-feira (17) em Accra, capital de Gana.

O presidente do país africano, Nana Akufo-Addo, conduziu o velório na presença da família de Atsu e seus ex-companheiros de clube, que vestiam camisetas em sua homenagem.

Velado em um caixão envolto com as cores de Gana, torcedores se despediram do ídolo, que ficou conhecido, também, pelo trabalho social em seu país.

"Você não se foi sozinho, uma parte de mim o acompanha. Seu amor continuará me guiando. Você parecerá imortal. Seu sorriso, seu amor, vejo você no sorriso de nossos filhos", disse sua viúva, Marie-Claire Rupio, em lágrimas.

Atsu faleceu aos 31 anos no terremoto que deixou mais de 50 mil mortos na Turquia e na Síria, no início de fevereiro. Desde setembro, o ganês jogava no Hatayspor, da primeira divisão turca e baseado em Antakya (sul), perto do epicentro do incidente.

Depois de duas semanas desaparecido, seu corpo foi encontrado em 18 de fevereiro entre os escombros do prédio onde morava.

Ao longo de sua carreira, Atsu passou por clubes do futebol inglês como Chelsea e Newcastle e o Porto, de Portugal.

Ele foi enterrado em Ada, sua cidade natal, no sudeste de Gana.

