Explosão de minas abandonadas mata 11 crianças no Sudão do Sul

Onze crianças morreram e outra ficou ferida na explosão de artefatos abandonados no Sudão do Sul, disse, nesta sexta (17), o porta-voz da Missão das Nações Unidas no país (UNMISS).

Na quinta (16), "recebemos a trágica notícia de que aconteceu um incidente de minas abandonadas em uma aldeia remota", no estado de Bahr El Ghazal ocidental, 650 quilômetros a noroeste da capital, Juba, indicou Linda Tom, porta-voz da UNMISS na emissora local Rádio Miraya.

A porta-voz indicou que 11 crianças haviam morrido e que outra havia ficado ferida. "Cada ano, um grande número de civis morrem ou ficam feridos por minas abandonas, projéteis de artilharia e morteiros, granadas, bombas e foguetes, abandonados depois de um conflito armado", segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após anos de conflito no Sudão do Sul, as minas antipessoais e as bombas sem estourar seguem cobrindo vastas zonas do país, ameaçando a vida de seus habitantes.

Essas minas são restos da luta pela independência contra o Sudão e da guerra civil.

Em junho de 2022, o escritório das Nações Unidas para os Refugiados afirmou que os especialistas do Serviço das Nações Unidas contra as Minas (UNMAS) haviam destruído mais de um milhão de artefatos explosivos no Sudão do Sul, entre eles "40.121 minas, 76.879 bombas de fragmentação e outros 974.968 artefatos que ainda não tinham explodido."

str-dyg/blb/mab/jvb/dd

Tags