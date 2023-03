Desemprego no Brasil cresce a 8,4% entre novembro e janeiro

O desemprego registrou uma alta no Brasil a 8,4%, entre novembro passado e janeiro, após registrar dez quedas trimestrais consecutivas, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O índice de desemprego entre novembro e janeiro foi superior à taxa de 7,9% registrada entre outubro e dezembro do ano passado, segundo o IBGE, que monitora o desemprego em trimestres móveis.

O índice 8,4% representa um total de 9 milhões de desocupados no trimestre encerrado em janeiro, primeiro mês do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra os 8,6 milhões de desempregados registrados nos últimos três meses de 2022.

Lula assumiu a presidência em 1º de janeiro com o desafio de manter a expansão do emprego, apesar da expectativa de crescimento econômico baixo, segundo analistas.

O resultado divulgado nesta sexta-feira superou a mediana de 8,2% sobre as expectativas de 28 consultorias e instituições financeiras, conforme levantamento do jornal Valor Econômico.

Já os dados registrados entre novembro e janeiro mostraram estabilidade em relação aos 8,3% revelados entre agosto e outubro do ano passado, detalhou o relatório, ao mesmo tempo em que foi a menor taxa desde 2015 para um trimestre entre novembro e janeiro.

No mesmo período, entre o final de 2021 e o início de 2022, o desemprego foi de 11,2%, informou o IBGE.

Segundo o relatório, o rendimento médio dos trabalhadores aumentou 1,6% no trimestre, para R$ 2.835, na comparação com os três meses anteriores, e 7,7%, na comparação com o mesmo período de 2021.

No entanto, 39% da população ocupada, ou 38,5 milhões de pessoas, trabalha na informalidade.

Em meio à pandemia da covid-19, o desemprego no Brasil atingiu o pico de 14,7% no primeiro trimestre de 2021.

