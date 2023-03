Comunicado do Business Wire :Women's Entrepreneurship Accelerator

Reconhecendo a relação de interseção entre inovação, tecnologia, espaço digital e desigualdade de gênero, o Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) reuniu representantes seniores de suas parcerias de fundação para marcar seu aniversário de três anos com uma discussão oportuna antes da CSW67 sobre como produzir um impacto mensurável para criar um ecossistema de inovação mais inclusivo de gênero e abordar a lacuna de gênero digital.

Pela primeira vez desde sua criação, a CSW67 examinou de modo holístico o tema da inovação e tecnologia a partir de uma perspectiva de gênero, ao apresentar uma oportunidade exclusiva para explorar os impactos de gênero da inovação e tecnologia com recomendações que irão definir um rumo para uma economia digital mais inclusiva e equitativa.

Com a missão de abordar as barreiras enfrentadas pelas mulheres empresárias para avançar nas Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDGs), o WEA vem trabalhando para criar um ecossistema de inovação digital de capacitação de mulheres empresárias, a fim de garantir que os países colham os benefícios da transformação digital em curso e chegar a um mundo mais inclusivo e sustentável.

Organizado pela International Telecommunication Union (ITU) em Genebra, e reunindo outras cinco parcerias do WEA na ONU, o evento de aniversário do WEA destacou a necessidade de investir em mulheres empresárias mediante aspectos digitais para expandir seus negócios. O evento destacou como a revolução digital oferece enormes oportunidades para avançar o status econômico feminino, ao abrir acesso ao conhecimento e aos mercados internacionais e permitir que as mulheres se envolvam com uma rede mais ampla. O evento também serviu para destacar os riscos representados pela transformação digital em andamento na perpetuação dos padrões existentes de desigualdade de gênero. As principais conclusões do evento incluíram:

-- Os ecossistemas de inovação e startups existentes possuem uma grande carência de diversidade de gênero, sendo caracterizados por uma distribuição desigual de oportunidades e recursos financeiros.

-- As mulheres empresárias são constantemente confrontadas com uma perda de capital e investimentos para escalar seus negócios,1acesso limitado à conectividade e às tecnologias de informação e comunicação (TICs), bem como oportunidades para aprender habilidades essenciais necessárias para competir na economia digital.2

-- Tecnologias, plataformas e ferramentas digitais também podem reforçar estereótipos de gênero nocivos e discriminar mulheres e meninas, a menos que sejam criadas para serem seguras, inclusivas e acessíveis desde o início. Por exemplo, preconceitos de gênero encontrados em conjuntos de dados e codificados em produtos de algoritmo de IA pode levar a sistemas e serviços que replicam padrões de discriminação.

-- Mulheres e meninas, e sobretudo aquelas que correm maior risco de formas múltiplas e cruzadas de discriminação, também são os alvos primários de violência e abuso online, que as empurram para fora da participação pública, conversas e espaços digitais de modo mais amplo. Estes são apenas alguns dos desafios prementes que exigem soluções inclusivas de gênero na era digital.

Você sabia que:

-- 37% das mulheres no mundo não têm acesso à internet.3

-- Até 2050, 75% dos empregos estarão relacionados às áreas STEM.4

-- Hoje, as mulheres ocupam apenas 22% dos cargos que trabalham em inteligência artificial e apenas 1 em cada 3 pesquisadores internacionais são mulheres.5

-- Apenas 28% dos graduados em engenharia e 40% dos graduados em ciência da computação são mulheres.6

-- A exclusão feminina do mundo digital eliminou US$ 1 trilhão do produto interno bruto em países de baixa e média renda na última década.7

Lançamento do Desafio de Inovação Digital do WEA

O evento lançou oficialmente o Desafio de Inovação Digital pela ITU com o apoio da Mary Kay Inc, como uma oportunidade-chave de avançar esta agenda. O desafio mundial seleciona as 10 melhores práticas digitais e soluções digitais com potencial de criar um ecossistema mais inclusivo de gênero para startups e scaleups. Os vencedores terão acesso ao Programa Ecossistema de Inovação Digital, onde irão receber treinamento de capacitação para ajudar a refinar ainda mais seus planos de negócios, bem como orientação especializada e acesso a uma rede de agentes de mudança.

Extratos do evento de aniversário do WEA:

-- Doreen Bogdan-Martin, Diretora da International Telecommunication Union, falou sobre o impacto econômico comprovado na redução da lacuna de gênero digital, ao perceber como, apenas em 2020, as receitas potenciais que foram perdidas devido à falta de acesso das mulheres a oportunidades empreendedoras foram calculadas em US$ 126 bilhões. Bogdan-Martin pediu que mais seja feito para desenvolver um ecossistema digital inclusivo de gênero mediante parcerias com empresas, organizações da sociedade civil, formuladores de políticas, reguladores e agências irmãs da ONU.

-- Deborah Gibbins, Diretora de Operações na Mary Kay, observou que, embora o pivô para o aspecto digital ofereça uma janela de oportunidade exclusiva para as mulheres inovarem e expandirem seus negócios, a aceleração digital também pode perpetuar as desigualdades. Para este fim, Gibbins pediu que as desigualdades fossem abordadas e a criação de um ambiente propício para que as mulheres participassem plenamente da economia digital.

O Desafio de Inovação Digital é a mais recente iniciativa do WEA. Ao longo do evento, as parcerias do WEA destacaram as principais áreas de trabalho que desenvolveram em respaldo ao empreendedorismo feminino desde o início desta parceria transformadora com diversas partes interessadas.

-- Desenvolvimento de Habilidades de Empreendedorismo Online

O International Trade Centre (ITC) destacou o primeiro Programa de Certificado de Empreendedorismo gratuito online, desenvolvido em apoio ao WEA e lançado em janeiro de 2022. O currículo digital em 27 módulosabrange as 7 etapas principais da jornada empreendedora, estando disponível em inglês, espanhol, francês, e em breve, árabe, russo e chinês. O currículo é enriquecido com 200 vídeos e visa ensinar a empreendedores aspirantes e estabelecidos as habilidades para conceber e estabelecer seus negócios. Os participantes aprendem como adotar uma cultura de empreendedorismo, desenvolver ideias de negócios e aprender metodologias de startup, preparar um modelo de negócios, criar uma apresentação, identificar fontes de financiamento, encontrar os parceiros e orientadores certos, bem como formar uma equipe.

-- Defesa do Setor Privado em Compras Específicas ao Gênero

UN Women lembrou seu trabalho de promover compras específicas ao gênero, destacando a publicação do ano passado de um Relatório de Defesa, com o apoio do Pacto Global da ONU, intitulado Valor Estratégico das Compras. Por que compras específicas ao gênero fazem sentido aos negócios. O Relatório apresenta evidências convincentes dos benefícios do reforço da participação feminina em cadeias de fornecimento do setor privado na realização do crescimento econômico inclusivo e do desenvolvimento sustentável.

-- Abordando as barreiras enfrentadas por startups de propriedade e liderança femininas

UN Women na região da Europa e Ásia Central (ECA) falou sobre a primeira EXPO de Empreendedorismo Feminino, um campo de treinamento realizado em toda a região em 2021 para aumentar as capacidades das mulheres empresárias de atrair investimentos. Isto culminou em uma Final de Apresentação a Investidores em abril de 2022, onde 25 mulheres empresárias de 9 países (Turquia, Bósnia e Herzegovina, Geórgia, Cazaquistão, Kosovo, Quirguistão, Macedônia do Norte, Moldávia e Sérvia) apresentaram suas startups em estágio inicial e planos de negócios para abordar um dos maiores desafios que as empresárias enfrentam no crescimento de seus negócios: acesso ao capital. Após suas apresentações, os investidores ofereceram suporte financeiro, orientação e oportunidades de networking às mulheres empresárias para ajudar a expandir seus negócios. Em novembro de 2022, a segunda EXPO de Empreendedorismo Feminino, em parceria com a PricewaterhouseCoopers, o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento e a Yildiz Holding reuniram mulheres empresárias e parceiras de negócios, a fim de mobilizar e levar adiante ações específicas para promover o cenário ao desenvolvimento do empreendedorismo feminino na região da ECA.

-- Política e Defesa do Empreendedorismo Feminino na Região da América Latina

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) apresentou seu trabalho de política e defesa em apoio ao desenvolvimento do empreendedorismo feminino na América Latina. Ao longo de 2020-2021, a OIT realizou e divulgou uma avaliação do Desenvolvimento do Empreendedorismo Feminino (WED) das condições políticas que afetam o empreendedorismo feminino com foco nos setores de comércio e indústria na Cidade do México em apoio ao WEA. A avaliação incluiu uma série de 19 recomendações acionáveis para abordar as lacunas institucionais existentes para mulheres empresárias. No Brasil, a OIT trabalhou com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) para defender o desenvolvimento do empreendedorismo feminino através de um pacote de campanhas de comunicação e conscientização, oficinas de capacitação e eventos.

Uma gravação do evento está disponível aqui.

Sobre o Women's Entrepreneurship Accelerator

O Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) é uma parceria de diversas partes interessadas sobre o empreendedorismo feminino estabelecida durante a UNGA 74. Ela reúne seis agências da ONU, Organização Internacional do Trabalho (OIT), International Trade Centre (ITC), International Telecommunication Union (ITU), Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP), Pacto Global da ONU (UNGC), UN Women e Mary Kay Inc. para capacitar 5 milhões de mulheres empresárias até 2030.

O alvo final da iniciativa é maximizar o impacto do desenvolvimento do empreendedorismo feminino na realização das Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDGs), ao criar um ecossistema propício às mulheres empresárias ao redor do mundo. O WEA exemplifica o poder transformador de uma parceria múltipla de magnitude única para aproveitar o potencial de mulheres empresárias. Saiba mais em we-accelerate. Siga-nos no: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

