Autoridades confirmam assassinato de cinco mulheres desaparecidas no México

Autoridades mexicanas confirmaram nesta sexta-feira (17) o assassinato de cinco das seis mulheres desaparecidas em 7 de março no estado de Guanajuato (centro), um dos casos mais dramáticos de violência de gênero que afetam o país.

As vítimas, com idades entre 19 e 48 anos, desapareceram quando caminhavam para trabalhar em um evento em um clube luxuoso no município de Celaya, segundo relatos de familiares à imprensa.

Restos mortais incinerados de cinco delas foram encontrados na cidade de Juventino Rosas (Guanajuato), informou o promotor estadual, Carlos Zamarripa, acrescentando que os peritos continuavam analisando "evidências" encontradas no local.

Até o momento, "foram estabelecidos cinco perfis genéticos, que correspondem a cinco das seis jovens desaparecidas", explicou o promotor, que afirmou que a maioria dos restos "foram queimados quase que completamente".

Zamarripa também informou sobre a detenção de seis pessoas, entre elas um hondurenho, que "foram as responsáveis por transportar as seis jovens para Juventino Rosas". Todos declararam pertencer a um grupo criminoso do estado de Tamaulipas (nordeste, fronteira com os Estados Unidos). Segundo o funcionário, as investigações avançavam para determinar as motivações do crime.

