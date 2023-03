Yellen: SVB e Signature Bank apresentavam 'sérios riscos de contágio'

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, disse nesta quinta-feira (16) que as autoridades tomaram decisões para proteger os fundos dos clientes dos bancos Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank, porque havia "sérios riscos de contágio".

A avaliação das autoridades foi que existia um "sério risco de contágio e de saques em massa" entre os clientes com depósitos acima do garantido pelo aparato federal, explicou a secretária, ante a Comissão Bancária do Senado, após a falência das duas instituições e de os órgãos públicos competentes assumirem seu controle.

