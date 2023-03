Tite denuncia comentarista Neto por ofensas após eliminação do Brasil na Copa do Catar

O ex-técnico da seleção brasileira Tite denunciou o comentarista e ex-jogador José Ferreira Neto, mais conhecido como Neto, por tê-lo insultado com termos como "burro" e "idiota", após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar, relataram fontes judiciais nesta quinta-feira.

Adenor Leonardo Bachi, o Tite, apresentou a denúncia formal por esse crime na quarta-feira em São Paulo, conforme consta no portal de processos do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo.

De acordo com o material anexado pelos advogados do técnico de 61 anos, o caso faz alusão a alguns comentários feitos por Neto no dia 9 de dezembro no programa de televisão "Os donos da bola", da emissora Band, depois que o Brasil perdeu nos pênaltis para a Croácia nas quartas de final.

Visivelmente exaltado, o ex-meia brasileiro de Palmeiras, São Paulo e Corinthians chamou o treinador de "burro", "idiota", "vagabundo", "miserável" e "imbecil", entre outros termos.

"As sete expressões - algumas delas proferidas repetidamente - formam um conjunto inequívoco de ofensas, qualquer que seja o contexto em que proferidas. Possuem elevado caráter pejorativo e não têm outro sentido senão o de atingir a honra do querelante [Tite], ofendido em sua dignidade (respeitabilidade) e seu decoro", declararam os advogados de Tite, segundo o portal Globo Esporte.

Neto, de 56 anos, não se pronunciou até o momento e pode ser multado ou cumprir até seis meses de detenção, segundo o código penal, que, no entanto, prevê penas maiores se o culpado cometeu o crime diante de várias pessoas ou através de um meio que facilite a divulgação da injúria.

Um vídeo com parte das falas de Neto, publicado no canal do programa esportivo no YouTube, tem mais de 815 mil visualizações.

Após seis anos e meio no cargo, Tite deixou o cargo de técnico da seleção brasileira após o final da Copa do Mundo do Catar. Ele é atualmente ocupado interinamente por Ramon Menezes.

