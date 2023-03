Sevilla perde para o Fenerbahce (1-0) mas avança às quartas da Liga Europa

Apesar de perder por 1 a 0 em Istambul diante do Fenerbahce, o Sevilla se classificou nesta quinta-feira para as quartas de final da Liga Europa graças à vitória por 2 a 0 no jogo de ida.

O equatoriano Enner Valencia marcou de pênalti o gol da vitória do time turco (45) sobre o Sevilla, pentacampeão desta competição, que sofreu muito para segurar a vantagem devido à intensa pressão do Fenerbahce, principalmente no segundo tempo.

Com a confiança da vitória por 2 a 0 no Sánchez Pizjuán, o Sevilla começou controlando a partida contra os turcos que buscavam o gol para chegar ao empate, mas sofreu uma baixa quando um de seus atacantes, o belga Michy Batshuayi, precisou deixar o campo aos 15 minutos com um problema muscular.

O Sevilla controlou o jogo durante a primeira meia hora, mas a partir desse momento o jogo ficou alucinado, o que beneficiou os turcos, que se aproximaram perigosamente pela primeira vez com um chute de Ismail Yüksek que foi defendido por Marko Dmitrovic (32).

Tudo começou a se complicar para o time sevilhano quando o árbitro inglês Michael Oliver marcou pênalti devido a um toque de mão na bola do brasileiro Alex Telles, que Valencia converteu no primeiro e único gol da partida (41).

Esse gol deu mais ânimo ao time da casa, que poderia ter chegado ao intervalo com o confronto empatado, mas Telles defendeu milagrosamente um chute do time turco (43).

A equipe comandada por Jorge Sampaoli começou o segundo tempo muito nervosa e o Fenerbahce teve várias chances de marcar o segundo (48, 49, 52 e 53), empurrada por sua torcida, cada vez mais empolgada a ponto de o jogo ter que ser interrompido quando Dmitrovic foi atingido por um objeto arremessado da arquibancada (55).

O Fenerbahçe dominava completamente o Sevilla e Valencia teve uma grande chance de deixar tudo igual no placar agregado, mas Dmitrovic salvou o time andaluz com uma defesa espetacular (68).

O norueguês Joshua King, que substituiu de Batshuayi, tentou pouco depois, mas o chute foi para fora (75).

Depois de pedir pênalti em um lance em que Suso foi derrubado (85), o Sevilla voltou a escapar por pouco: Hakan quase forçou a prorrogação nos últimos minutos (88) e King voltou a assustar, nos acréscimos (90+1).

A equipe espanhola teve de sofrer até o fim, depois de Erick Lamela não ter conseguido converter um tiro livre da entrada da área que teria matado definitivamente o duelo (90+6).

