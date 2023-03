Setor de hidrogênio atrai investimentos em massa nos EUA

Fonte de energia renovável e armazenável, o hidrogênio atrai grandes projetos e investimentos nos Estados Unidos, um setor relançado pelo governo de Joe Biden após anos de lento crescimento.

"Os Estados Unidos saíram do nada e agora estão na liderança", disse o CEO da Fortescue Future Industries, Mark Hutchinson, sobre o aumento das energias renováveis nos Estados Unidos em geral, e do hidrogênio, em particular, na conferência CERAWeek realizada em Houston, Texas, 6 a 10 de março.

A produção de hidrogênio nos Estados Unidos já chega a cerca de dez milhões de toneladas por ano e responde por algo em torno de 10% do volume mundial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa produção consiste, no entanto, principalmente no chamado hidrogênio "cinza", produzido do gás natural sem capturar as emissões de dióxido de carbono e, portanto, poluente.

Graças a uma série de iniciativas, em especial o pacote legislativo de infraestrutura votado em 2021 e a lei de transição energética IRA (Lei de Redução da Inflação), aprovada no ano passado, o presidente Joe Biden se comprometeu a aumentar a capacidade de produção de fontes de baixa ou de zero emissão de carbono, conhecidas como hidrogênio "azul" e "verde".

O hidrogênio azul é produzido do gás natural, no qual se captura o dióxido de carbono do processo de fabricação. Já o hidrogênio verde é produzido por meio de fontes renováveis.

As novas fontes de financiamento dos Estados Unidos são enormes, incluindo US$ 8 bilhões dedicados à construção de uma rede de centros de hidrogênio "limpo" em todo o país.

A IRA fornece créditos fiscais de US$ 3 por quilo de hidrogênio verde, cujo custo de produção é, hoje, estimado em entre US$ 4 e US$ 5.

"A IRA mudou, fundamentalmente, o modelo econômico de hidrogênio a partir da energia renovável", afirmou a diretora-executiva de Futuros de Gás e Energia na S&P Global Commodity Insights, Catherine Robinson.

"Permite-lhe competir com outras formas de hidrogênio", acrescentou.

Os tipos azul e verde devem se voltar, primeiramente, para "setores difíceis de descarbonizar", que hoje usam a maior parte da produção de hidrogênio cinza dos Estados Unidos, disse Sunita Satyapal, do Departamento de Energia dos Estados Unidos.

Isso inclui refino de petróleo, moagem de aço e produção de amônia, usada em fertilizantes.

Para além da indústria pesada, outros setores buscam essa fonte de energia por sua capacidade de armazenamento e de transporte. Em que medida isso vai acontecer ainda é uma questão de debate.

Especialistas em energia estão otimistas sobre o uso de hidrogênio no transporte comercial de longa distância, no qual um tanque de hidrogênio pode ser enchido em segundos. Já um veículo como o caminhão Tesla Semi precisa de meia hora para recarregar seu motor, muito mais pesado.

"Dentro de 10 a 15 anos, o hidrogênio se tornará o novo combustível (...) Substituirá o gás natural em muitas aplicações e potencialmente substituirá o diesel em muitos meios de transporte", disse Paul Matter, cofundador da Power to Hydrogen, uma empresa americana voltada para geração e armazenamento de hidrogênio.

Há, também, desenvolvimentos para o transporte de mercadorias por via férrea, aeronaves e cargueiros.

Os céticos veem, contudo, limites para a diversificação do hidrogênio. Para eles, a eletrificação é uma opção mais eficiente para automóveis, devido às vantagens das baterias menores e à facilidade para estabelecer uma infraestrutura de carregamento.

A revista científica Nature advertiu sobre a "superestimação do hidrogênio".

"O hidrogênio deve ser usado com prudência, para lidar com as emissões que não podem ser eliminadas de nenhuma outra maneira", disse a Nature, em um editorial de novembro de 2022, que também criticou falar sobre o uso de hidrogênio para aquecer residências.

"Não é uma solução única para tudo", disse Andy Marsh, CEO da Plug Power, com sede em Latham, Nova York, que se apresenta como o maior fornecedor e usuário de hidrogênio líquido do mundo, uma forma concentrada do gás.

Ainda assim, ele vê o hidrogênio como "o canivete suíço dessa transição", ao oferecer "muitas, muitas aplicações de mobilidade, nas quais o hidrogênio é realmente a única solução".

Vários novos projetos em torno do hidrogênio nos Estados Unidos já foram anunciados, mas muitos outros são esperados assim que a regulamentação da IRA for finalizada. Isso deve acontecer no segundo semestre de 2023.

Nesse contexto, várias grandes fábricas poderão surgir nos estados de Nova York e da Califórnia.

"A maturidade do setor pode levar de cinco a 10 anos", prevê o diretor de Preços de Transição Energética da S&P Global Commodity Insights, Alan Hayes.

Na CERAWeek, a secretária americana de Energia, Jennifer Granholm, prometeu abordar os problemas com atrasos nas licenças para novas instalações de hidrogênio.

No Texas, por exemplo, há dois megaprojetos em andamento: um, no extremo-sul do estado, chamado Hydrogen City ("Cidade do Hidrogênio"), e outro no extremo-norte, da ordem de cerca de US$ 4 bilhões.

tu-jmb/md/ad/dg/tt

Tags