Roma resiste à Real Sociedad (0-0) e se garante nas quartas de final da Liga Europa

A Roma freou a Real Sociedad nesta quinta-feira ao empatar em 0 a 0 no jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa, resultado que colocou os italianos na próxima fase da competição.

A equipe 'giallorossa' fez valer a vitória em casa por 2 a 0 no jogo de ida e garantiu assim a passagem às quartas de final.

A Real assumiu a posse de bola desde o início contra a Roma, que começou tentando pressionar o adversário antes de recuar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe basca chegava à área do goleiro Rui Patricio, mas sem criar perigo real esbarrando no forte sistema defensivo armado pelo técnico José Mourinho.

Passada meia hora, Mikel Merino tentou a sorte com um chute de longe defendido pelo goleiro português da Roma (31), num jogo por vezes truncado e tenso com quatro cartões amarelos só na primeira etapa.

A Real levou um susto antes do intervalo com um gol de Chris Smalling que foi anulado pela arbitragem de vídeo devido a um toque de mão do inglês da Roma (45+1).

A equipe basca voltou do intervalo pronta para buscar os gols de que precisava para virar, fechando a Roma em seu campo.

O norueguês Alexander Sorloth cabeceou para fora quando estava sozinho na cara do gol (47).

A Roma se dedicou a resistir aos ataques da Real Sociedad, que teve a sua melhor chance num chute de Mikel Oyarzabal, que Rui Patricio defendeu e a sobra ficou novamente com o capitão do time espanhol, que dessa vez acertou o travessão (67).

No segundo tempo, a Roma praticamente desistiu de ir à área adversária e se fechou atrás. Foi assim que garantiu o empate que a leva à próxima fase da Liga Europa.

gr/mcd/aam

Tags