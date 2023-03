Red Bull e Verstappen buscam confirmar hegemonia na Arábia Saudita

Duas semanas depois de ter vencido a primeira corrida da temporada no Bahrein, a Red Bull e o atual campeão Max Verstappen encaram o segundo GP do campeonato como grandes favoritos, neste fim de semana na Arábia Saudita, onde a Ferrari chega abalada por uma penalidade aplicada a Charles Leclerc.

A Red Bull triunfou em Sakhir no início do mês, com a vitória de Verstappen e o segundo lugar do mexicano Sergio Pérez. Seu carro parece um nível acima dos demais e isso parece fundamental no rápido circuito de rua de Jeddah.

"Acho que ninguém será capaz de competir contra eles nesta temporada. Acho que eles vão vencer todas as corridas nesta temporada", se resignou George Russell (Mercedes) após a corrida do Bahrein.

"Depois de um bom início no Bahrein, não acho que a tarefa será fácil em Jeddah, que é um circuito completamente diferente e onde precisaremos que o carro seja rápido", disse o holandês bicampeão mundial Verstappen.

Nesta quinta-feira, Verstappen anunciou que vai adiar em um dia a viagem à Arábia Saudita devido a problemas estomacais que teve nos últimos dias.

"Me sinto melhor depois de ter sentido dores de estômago por alguns dias. Infelizmente, tive que atrasar meu voo em um dia, então não estarei no circuito antes de sexta-feira", escreveu ele no Twitter.

A Ferrari decepcionou na primeira corrida da temporada, com um abandono de Charles Leclerc e um quarto lugar de Carlos Sainz Jr.

O fim de semana não parece ser dos mais animadores para a 'Scuderia', já que o piloto monegasco recebeu uma penalidade de dez posições no grid após substituir um componente eletrônico durante o Grande Prêmio do Bahrein.

A Ferrari vê, assim, reaparecer o fantasma dos problemas de confiabilidade que marcaram sua temporada de 2022.

"No Bahrein vimos uma primeira prévia dos pontos fortes e fracos do nosso carro e dos pontos a melhorar. Fizemos um ótimo trabalho em equipe para tirar o melhor proveito do nosso carro (...) e estou confiante de que podemos ter um melhor fim de semana aqui", garantiu Frédéric Vasseur, chefe da equipe italiana.

Outra das atrações do fim de semana será conferir o desempenho dos carros da Aston Martin, que vêm impressionando desde o início do ano.

O pódio do veterano Fernando Alonso, terceiro colocado no Bahrein aos 41 anos, e o sexto lugar do canadense Lance Stroll confirmaram as boas impressões da pré-temporada.

"Em Jeddah, o desafio será completamente diferente do Bahrein, onde tivemos duas semanas para nos familiarizarmos com o circuito. Mas acho que teremos que esperar pela Austrália (terceira corrida da temporada, no início de abril) para saber melhor qual será o nível de desempenho geral do carro", disse Alonso.

Como em 2022, a Mercedes parece longe de conseguir lutar contra a Red Bull, após oito anos de claro domínio. Ambos os pilotos da Mercedes marcaram pontos no Bahrein, com Lewis Hamilton em quinto e Russell em sétimo, mas terão problemas para lutar pela vitória, apesar do capitão Toto Wolff se mostrar combativo.

"Nossa atuação no Bahrein não foi a que esperávamos. Desde então temos conversado para traçar um plano para voltar ao topo. No curto prazo, sem descuidar de nenhum detalhe em busca de desempenho. E no longo prazo focando no desenvolvimento do carro", explicou o 'team manager' da Mercedes.

