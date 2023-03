Polônia afirma que desmantelou rede russa de espionagem

A Polônia afirmou nesta quinta-feira (16) que desmantelou uma rede russa de espionagem, que trabalhava para apoiar a invasão da Ucrânia.

"Toda a rede foi desmantelada", declarou o ministro polonês da Defesa, Mariusz Blaszczak, à rádio pública PR1.

"Era um grupo de espionagem, um grupo de pessoas que coletavam informações para aqueles que atacam a Ucrânia", acrescentou.

O ministro insistiu que "a ameaça era real" e não revelou mais detalhes.

Na quarta-feira, a rádio polonesa RMF FM informou, ao citar fontes anônimas, que a agência de segurança interna ABW havia detido seis estrangeiros que trabalhavam para o serviço secreto russo, um grupo que teria planejado atos de sabotagem na Polônia.

Os suspeitos foram detidos após a descoberta de câmeras escondidas em infraestruturas ferroviárias, que registravam e transmitiam dados sobre o tráfego de trens.

De acordo com a RMF, "dezenas de aparelhos" similares foram instalados ao redor do país, alguns deles perto do aeroporto de Jasionka, uma das principais infraestruturas utilizadas para o envio de armas e munições ocidentais à Ucrânia.

