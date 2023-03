PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ECONOMIA BANCOS BCE BOLSAS: Ação do Credit Suisse tem recuperação após ação do BC suíço

FRANÇA PROTESTOS: Reforma da Previdência avança e aguarda votação de resultado incerto dos deputados

=== ECONOMIA BANCOS BCE BOLSAS ===

ZURIQUE:

Credit Suisse se recupera na Bolsa depois de receber apoio do Banco Central suíço

A ação do Credit Suisse operava em forte alta na abertura nesta quinta-feira (16), depois de receber o apoio do Banco Central da Suíça para tranquilizar os mercados, horas depois de registrar a pior sessão de sua história.

=== FRANÇA PROTESTOS ===

PARIS:

Reforma da Previdência avança na França e aguarda votação de resultado incerto dos deputados

A impopular reforma da Previdência do presidente liberal francês Emmanuel Macron recebeu nesta quinta-feira (16) a primeira aprovação do Parlamento, mas persiste a incerteza se a medida receberá votos suficientes dos deputados durante a tarde, após várias semanas de protestos nas ruas.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

Sobe para 21 número de mortos em explosão de mina na Colômbia

Uma explosão no interior de um túnel de minas de carvão deixou um total de 21 mineiros mortos no centro da Colômbia, uma das piores tragédias dos últimos anos em um país com frequentes acidentes desse tipo - informaram autoridades locais nesta quinta-feira (16).

SÃO PAULO:

Primeira-dama faz da moda uma causa patriótica e sustentável

Desde que subiu a rampa do palácio presidencial, em janeiro, para a posse do marido Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, tornou-se uma militante ativa da moda nacional, com um vestuário ligado a várias causas sociais.

-- EUROPA

GENEBRA:

Política russa de transferência de crianças ucranianas é um crime de guerra, afirmam investigadores da ONU

A transferência de crianças ucranianas para regiões da Ucrânia sob controle de Moscou e para o território da Rússia constitui um "crime de guerra", afirmou nesta quinta-feira (16) um grupo de investigadores da ONU, que também denunciou possíveis crimes contra a humanidade.

CHASI YAR:

Soldados ucranianos tentam contra-atacar ofensiva russa em Bakhmut

Agachado em uma pequena floresta, o líder de um comando das forças especiais ucranianas explica a seus soldados a rota para conter uma ofensiva russa ao norte de Bakhmut, no leste da Ucrânia.

ESTOCOLMO:

Com inflação em forte alta, Suécia vê aumento da desigualdade e pobreza

São apenas seis horas da manhã, mas já é possível ver dezenas de pessoas em situação de rua formando filas para comprar bolos de canela e uma xícara de café na estação de Estocolmo.

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Japão e Coreia do Sul buscam fortalecer relações diplomáticas e comerciais

Japão e Coreia do Sul anunciaram medidas para fortalecer seus laços diplomáticos e comerciais no início da visita do presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, ao Japão.

SEUL:

Coreia do Norte dispara míssil balístico intercontinental, diz Seul

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico intercontinental (ICBM) nesta quinta-feira (16), informou Seul, no terceiro lançamento registrado esta semana, que coincide com uma reunião entre o presidente da Coreia do Sul e o primeiro-ministro do Japão em Tóquio ara fortalecer vínculos e enfrentar a crescente agressividade de Pyongyang.

PEQUIM:

China e seu esforço diplomático para isolar Taiwan

Honduras optou por tentar estabelecer relações diplomáticas com a China em detrimento de sua histórica aliança com Taiwan, justificando a mudança por razões econômicas.

-- ORIENTE MÉDIO

CABUL:

Impedidas de frequentar o ensino Médio e Superior, jovens afegãs se refugiam em madraças

Em uma madraça em Cabul, um grupo de adolescentes sentadas em fileiras recita versos do Alcorão em árabe, sob o olhar atento de sua professora.

=== ECONOMIA ===

SAN FRANCISCO:

TikTok confirma que EUA pediu que se separe de sua matriz chinesa para evitar veto

O TikTok confirmou à AFP que o governo dos Estados Unidos aconselhou o aplicativo a se separar de seu proprietário, o grupo chinês ByteDance, para não ser banido dos Estados Unidos, à medida que aumentam a pressão contra a plataforma popular e a irritação de Pequim.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Restauração da Notre-Dame revela grampos de ferro em sua estrutura

Cenário de um grande incêndio em 2019, a catedral de Notre-Dame de Paris continua revelando seus segredos de construção à medida que sua restauração avança, como o uso de grampos de ferro para manter a resistência de sua estrutura.

=== ESPORTE ===

KIGALI:

Reeleito sem surpresa, Infantino prepara a expansão da Fifa

Uma Copa do Mundo com 104 partidas a partir de 2026, um Mundial de clubes com 32 equipes: reeleito nesta quinta-feira (16) para mais quatro anos como presidente da Fifa, cargo que ocupa desde 2016, o ítalo-suíço Gianni Infantino deseja inaugurar uma era de superlativos, com o aumento das competições e das receitas.

(Fbl SUI ITA Congresso RWA FIFA, 790 palavras, já transmitida)

