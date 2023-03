Partido de agricultores obtém vitória histórica nas eleições holandesas

O novo Movimento Cidadão Agricultor (BoerBurgerBeweging) ou BBB, um partido de protesto de agricultores que desafia a política ambiental do governo, conquistou 15 das 75 cadeiras no Senado holandês nas eleições regionais de quarta-feira, desferindo um duro golpe na política ambiental do governo.

O BBB foi o partido mais votado em oito das 12 províncias do país, segundo resultado de 90% dos votos, divulgado nesta quinta-feira.

Os Verdes e o Partido Trabalhista formarão um bloco conjunto no Senado, permitindo-lhes também obter 15 cadeiras, enquanto o Partido da Liberdade e Democracia (VVD), do primeiro-ministro Mark Rutte, obtém 10 cadeiras.

"As pessoas fizeram suas vozes serem ouvidas, e de que maneira", disse a líder do BBB, Caroline van der Plas, quando os resultados foram divulgados.

O partido, criado há apenas quatro anos, juntou-se a uma onda de protestos contra os planos do primeiro-ministro Mark Rutte de reduzir as emissões de gases do efeito estufa reduzindo o número de cabeças de gado e possivelmente fechando fazendas.

