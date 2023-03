Ingressos para amistoso da Argentina em Buenos Aires esgotam em duas horas

Os 63.000 ingressos colocados à venda pela internet para o primeiro jogo da seleção argentina diante de sua torcida após se sagrar tricampeã mundial no Catar-2022, se esgotaram em apenas duas horas, noticiou o site responsável pela venda.

"Esgotado", diz o site da Deportick, sem mais detalhes, enquanto a imprensa informa de que a procura atingiu um milhão e meio de torcedores.

A partida contra o Panamá, na próxima quinta-feira, no estádio Monumental, em Buenos Aires, se tornou um evento digno de quebrar qualquer recorde de bilheteria, devido à paixão avassaladora que a chamada 'Scaloneta' despertou no país, um trocadilho com o nome do técnico Lionel Scaloni.

A demanda provocou uma enxurrada de acessos ao portal entre as 14h e 16h locais, quando a empresa autorizada fixou o aviso de "esgotado" na plataforma. A partida será realizada no recém-reformado estádio do River Plate, que elevou sua capacidade para 83 mil espectadores, número que o torna o maior estádio da América do Sul.

Mais de 20.000 ingressos serão de cortesia, informou a Associação Argentina de Futebol (AFA).

Embora os preços dos ingressos sejam quatro vezes mais altos que o valor dos assentos da Liga da primeira divisão, com preços mínimos de 12.000 pesos (cerca de 60 dólares no câmbio do dia) até 49.000 pesos (245 dólares no câmbio do dia), isso não foi suficiente para evitar uma fila virtual de 1,5 milhão de pessoas ansiosas por um lugar.

Um salário médio na Argentina equivale a cerca de 400 dólares, medido em outubro do ano passado, segundo números oficiais.

A atração gerada pela seleção tricampeã também teve um movimento intenso no credenciamento da imprensa. O presidente da Associação Argentina de Futebol (AFA), Claudio Tapia, anunciou dias atrás que foram recebidos 131.537 pedidos de credenciamento, quando o estádio de River tem capacidade para 344 jornalistas.

"Gostaríamos muito de poder atender a todos, mas precisaríamos de dois estádios do River, só para jornalistas. A loucura pela Argentina é total", disse Tapia.

Messi e seus companheiros ergueram a taça no dia 18 de dezembro ao vencer a França por 4 a 2 nos pênaltis em uma final eletrizante após empatar em 3 a 3 nos 120 minutos, e assim conquistou seu terceiro título mundial, o primeiro em 36 anos.

A volta da Albiceleste à Argentina com a Copa do Mundo despertou o entusiasmo de cerca de 5 milhões de pessoas, que saíram às ruas para receber a seleção, que não conseguiu completar uma caravana devido à quantidade de gente, o que impediu o avanço do ônibus que transportava os jogadores.

Depois do amistoso contra o Panamá, a equipe comandada por Lionel Messi volta a jogar na terça-feira, dia 28, desta vez contra a seleção de Curaçao, em amistoso a ser disputado na província de Santiago del Estero, no norte, em um estádio que poderá receber cerca de 50.000 torcedores.

