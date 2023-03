Fortaleza perde e é eliminado pelo Cerro Porteño (2-1) que vai à fase de grupos da Libertadores

O Cerro Porteño do Paraguai derrotou o Fortaleza por 2 a 1 nesta quinta-feira, em Assunção, e se classificou para a fase de grupos da Copa Libertadores-2023, no jogo de volta da terceira fase disputado no estádio La Nueva Olla Monumental.

Os gols do time paraguaio foram marcados pelo meia Federico Carrizo aos 38 minutos e Claudio Aquino (63).

Guilherme descontou para o time cearense nos acréscimos (90+3).

No jogo de ida, em Fortaleza, na semana passada, o 'Ciclón' havia vencido por 1 a 0, encaminhando sua classificação.

