Confrontos violentos entre policiais e manifestantes marcam protestos em Atenas

Violentos confrontos entre a polícia e um grupo de manifestantes foram registrados nesta quinta-feira (16), em Atenas, em meio aos protestos pela catástrofe ferroviária que deixou 57 mortos na Grécia há mais de duas semanas - acompanhou a AFP.

Os manifestantes jogaram coquetéis molotov, e a polícia respondeu com gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral, perto do Parlamento, no centro da capital, conforme jornalistas da AFP.

Pelo menos 40.000 gregos voltaram às ruas nesta quinta-feira para expor sua revolta,enquanto o país segue, em grande parte, paralisado por uma greve geral.

Por volta do meio-dia, os manifestantes protestaram em frente à sede da companhia ferroviária Hellenic Train, como já haviam feito três dias depois da colisão entre um trem de passageiros - que ligava Atenas a Tessalônica - e um comboio de carga, na noite de 28 de fevereiro.

Em Tessalônica, a grande cidade universitária do norte do país de onde eram muitas das vítimas, 8.500 protestaram.

Os manifestantes responderam ao apelo das organizações sindicais do setor público, mas também, pela primeira vez, do setor privado, com risco de novos episódios de violência, após os confrontos de 8 de março.

Depois de várias manifestações de alcance limitado nos dias que se seguiram ao acidente ferroviário, cerca de 65.000 pessoas foram às ruas em 8 de março, algumas pedindo a renúncia do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis.

Nesse contexto de greve geral, sobretudo, no setor de transportes, todos os barcos que conectam o continente às ilhas permanecem atracados durante 24 horas, e a maioria dos aviões, estacionada nas pistas.

Segundo o ministro dos Transportes, a circulação ferroviária não deverá ser retomada até 22 de março.

Muitas escolas também estão fechadas, e os estudantes participam, em grande número, dessa onda de protestos inédita no país desde os anos da crise financeira.

