Comunicado do Business Wire :O-RAN ALLIANCE e.V.

Memorando de Entendimento entre a O-RAN ALLIANCE e a OpenAirInterface Software Alliance (OAI)

Em um Memorando de Entendimento assinado recentemente, a OAI e a O-RAN ALLIANCE concordaram em cooperar em questões de Rede de Acesso por Rádio aberta, desenvolvimento de software de código aberto e 5G, bem como plataformas de próxima geração para demonstrar a tecnologia O-RAN. Ambas as organizações incentivarão o compartilhamento de informações em áreas de interesse mútuo e poderão realizar reuniões e workshops conjuntos.

"Estou muito satisfeito em ver a excelente cooperação entre a O-RAN e a OAI", disse Alex Jinsung Choi, Presidente do Conselho da O-RAN ALLIANCE e SVP Group Technology, Deutsche Telekom. "O MoU fortalecerá nossa cooperação no desenvolvimento de software de código aberto para a RAN. Permitirá uma cooperação mais focada entre ambas as organizações e aprimorará nosso desenvolvimento de software".

"Estamos muito entusiasmados com a assinatura deste MoU", disse Raymond Knopp, presidente da OpenAirInterface Software Alliance. "Este tem sido um objetivo de longa data para a OpenAirInterface Software Alliance. Em primeiro lugar, o software OAI segue a arquitetura O-RAN e abre o caminho para mostrar a próxima geração de tecnologias celulares sem fio. Em segundo lugar, as duas organizações se complementam muito em suas propostas de valor. Estamos ansiosos para capitalizar essa colaboração no futuro".

Dois Novos Centros Abertos de Testes e Integração (OTIC) Aprovados na Ásia e no Pacífico

A O-RAN ALLIANCE anuncia que o OTIC Asia & Pacific by ritt7layersee o OTIC Asia & Pacific em Cingapura se juntaram à comunidade de Testes Abertos e Centros de Integração. Com essa adição, existem atualmente 11 OTICs aprovados em toda a Europa, Américas e Ásia.

Os OTICs são laboratórios independentes, abertos e qualificados do fornecedor, aprovados pela O-RAN ALLIANCE, que emitem prêmios no Programa de Certificação e Identificação O-RAN.

Para obter mais informações sobre o trabalho de teste e integração dos OTICs e da O-RAN ALLIANCE, visite nosso site.

O O-RAN Release 3 implementa recursos com 58 documentos técnicos novos ou atualizados

O O-RAN Release 003 inclui aprimoramentos nos recursos de fatiamento RAN e SMO. Ele também apresenta novos recursos:

-- Requisitos de segurança e contramedidas para interfaces e aplicativos RAN Intelligent Controller (RIC), interface O-Cloud e O2

-- Relatórios técnicos de segurança com outputs de análise de ameaças e riscos para gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo, gerenciamento de logs, gerenciamento e orquestração de serviços, O-RU compartilhada

-- Otimização MIMO massiva habilitada por RIC para o método de formação de feixes não-Grid of Beams (GoB)

-- Casos de uso do RAN Analytics Information Exposure (RAIE) e aprimoramentos da arquitetura RIC para estender os recursos de otimização com reconhecimento de RAN para serviços e aplicativos externos

O O-RAN Release 003 também inclui 10 novos títulos de especificação:

-- Relatório técnico de casos de uso de economia de energia de rede

-- Relatório técnico de arquitetura SMO desacoplado

-- Protocolos de aplicativo para serviços R1

-- Especificação de interface O1 para RIC near-RT

-- Especificação de APIs RIC near-RT

-- Requisitos e especificação de projeto de referência para microcélulas corporativas

-- Estudo sobre segurança para o gerenciamento do ciclo de vida de aplicativos

-- Estudo sobre gerenciamento de logs de segurança

-- Estudo sobre segurança para gerenciamento e orquestração de serviços (SMO)

-- Estudo sobre segurança para O-RU compartilhada

Para obter mais detalhes sobre as especificações O-RAN recém-lançadas, leia nosso anúncio na web. Todas as especificações do O-RAN estão disponíveis para download em nosso site.

O-RAN Global PlugFest Primavera 2023 Definido para começar em laboratórios pela Ásia, Europa e América do Norte

O primeiro dos dois O-RAN Global PlugFests planejados para 2023 será realizado em:

-- Coreia do Sul, organizado pela KT

-- Taiwan, pela Auray Technology

-- Europa, organizado por Deutsche Telekom, EANTC, EURECOM, Orange, Telefónica e Vodafone

-- EUA organizado pelo Laboratório InterOperability da University of New Hampshire

Mais de 55 empresas indicaram intenção de participar.

As atividades planejadas incluem testes de interoperabilidade e E2E, validação e demonstração de casos de uso do Radio Intelligent Controller (RIC), bem como transporte X-haul, O-Cloud, QoS e testes de segurança.

Reuniões F2F impulsionam o progresso dos grupos técnicos O-RAN

Com a flexibilização das restrições da pandemia, a O-RAN ALLIANCE retomou as reuniões presenciais de seus grupos técnicos, acelerando muito o progresso no desenvolvimento de especificações. As últimas reuniões da F2F ocorreram em fevereiro de 2023 em Praga, com mais de 430 delegados de 115 empresas e instituições em todo o mundo. A O-RAN planeja realizar mais duas reuniões da F2F em 2023, uma em junho e outra em outubro.

Sobre a O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE é uma comunidade mundial de mais de 300 operadoras móveis, fornecedores e instituições acadêmicas e de pesquisa que operam no setor de Rede de Acesso por Rádio (RAN). Como o RAN é uma parte essencial de qualquer rede móvel, a missão da O-RAN ALLIANCE é remodelar a indústria rumo a redes móveis mais inteligentes, abertas, virtualizadas e totalmente interoperáveis. As novas especificações O-RAN permitem um ecossistema de fornecedores de RAN mais competitivo e vibrante com inovação mais rápida para melhorar a experiência do usuário. As redes móveis baseadas em O-RAN, ao mesmo tempo, melhoram a eficiência das implantações de RAN, bem como as operações das operadoras móveis. Para conseguir isso, a O-RAN ALLIANCE publica novas especificações de RAN, lança software aberto para a RAN e apoia seus membros na integração e teste de suas implementações.

Para mais informações, visite www.o-ran.org.

