Anderlecht surpreende Villarreal e vai às quartas da Liga Conferência

O Anderlecht se classificou nesta quinta-feira para as quartas de final da Liga Conferência após vencer o Villarreal por 1 a 0, pela segunda rodada do torneio europeu.

Um gol cheio de suspense de Islam Slimani (72) deu aos belgas a classificação para a próxima fase, depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida, em Bruxelas.

O Villarreal dominou em casa, no estádio de La Cerámica, mas faltou precisão contra o Anderlecht, que teve suas melhores chances quando conseguiu abrir espaço.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O 'Submarino Amarelo' poderia ter aberto o placar logo cedo, quando José Luis Morales ficou sozinho diante do goleiro Bart Verbruggen, mandando a bola alto demais (8).

A equipe espanhola multiplicava as chances mas sem precisão, enquanto o Anderlecht tentava surpreender nos contra-ataques.

Um erro do goleiro do Villarreal, Pepe Reina, deixou uma bola solta na frente do gol, mas Jorge Cuenta afastou diante de dois adversários (21).

Foi o principal susto na primeira etapa para o Villarreal que, antes do intervalo, teve um gol de Gerard Moreno anulado (42).

O atacante do Villarreal ainda teve tempo de mandar uma bola na trave (45) antes de ir para o banco.

Após o intervalo, Gerard Moreno pegou um rebote na área, mas o chute foi interceptado por Verbruggen (55).

O goleiro do Anderlecht foi o grande herói da sua equipe, salvando os belgas em diversas ocasiões.

O Villarreal pressionava, mas quando parecia estar mais perto do gol, Islam Slimani finalizou na cara do gol um cruzamento da direita para marcar o gol belga (72), concedido após alguns minutos de suspense enquanto era analisado pelo VAR.

O gol surpreendeu o Villarreal, que nos últimos 15 minutos partiu para cima da área adversária sem conseguir transformar a pressão em gol.

--- Resultados dos jogos de volta das oitavas de final da Liga Conferência Europa:

- Quarta-feira, 15 de março:

Basaksehir (TUR) - (+) GENT (BEL) 1 - 4 (1-1 na ida)

- Quinta-feira, 16 de março:

Sivasspor (TUR) - FIORENTINA (ITA) 1 - 4 (0-1 na ida)

Djurgårdens IF (SUE) - LECH POZNAN (POL) 0 - 3 (0-2 na ida)

Slovan Bratislava (SVK) - (+) FC BASILEIA (SUI) 2-2 após tempo regulamentar e prorrogação, o Basileia se classificou nos pênaltis 4 a 1 (2-2 na ida)

(+) WEST HAM (ING) - AEK Larnaca (CYP) 4 - 0 (2-0 na ida)

(+) AZ ALKMAAR (HOL) - Lazio (ITA) 2-1 (2-1 na ida)

(+) NICE (FRA) - FC Sheriff Tiraspol (MDA) 3-1 (1-0 na ida)

Villarreal (ESP) - (+) ANDERLECHT (BEL) 0 - 1 (1-1 na ida)

(+): clubes classificados

Quartas de final: ida em 13 de abril, volta em 20 de abril

Semifinal: ida em 11 de maio, volta em 18 de maio

A final está marcada para o dia 7 de junho na Eden Arena, em Praga.

O sorteio das quartas e semifinais será no dia 17 de março.

./bds/hpa/gr/mcd/aam

Tags