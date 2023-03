Wall Street fecha com resultados divergentes

Wall Street fechou com resultados divergentes nesta quarta-feira, limitando seus prejuízos após um sinal positivo das autoridades suíças para conter a crise no Credit Suisse, banco mais recente a ser atingido pelas turbulências no setor financeiro.

O Dow Jones caiu 0,87%, o Nasdaq subiu 0,05% e o S&P 500 teve queda de 0,69%.

