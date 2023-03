Uso de munições com fósforo branco no leste da Ucrânia, diz AFP

As forças russas utilizaram munições incendiárias com fósforo branco, nesta terça-feira (14), em uma zona sem casas de Chasiv Yar, próximo a Bakhmut, no leste da Ucrânia, constataram jornalistas da AFP.

Foram lançados dois projéteis com cinco minutos de diferença entre um e outro às 16h45 do horário local (11H45 de Brasília), em uma estrada da saída Sul da localidade, que vai em direção à cidade de Bakhmut, cenário de uma grande batalha.

O ruído feito pelo lançamento dos projéteis foi seguido de explosões de bombas de fragmentação, que liberou uma multidão de bolas incandescentes de fósforo, que caíram lentamente do céu.

Ao chegar no solo, as bolas incendiárias colocaram fogo na vegetação de ambos os lados da calçada, em uma superfície equivalente a de um campo de futebol.

A AFP não pôde confirmar se o local atingido era uma posição ou acampamento das forças ucranianas, porém um caminhão verde com uma cruz branca - símbolo do exército ucraniano - estava estacionado na entrada de um dos caminhos da zona incendiada.

As casas mais próximas se encontravam a 200 metros da área atingida.

As munições com fósforo branco são armas incendiárias cujo uso está proibido contra civis, porém não contra objetivos militares, segundo um tratado assinado em Genebra em 1980.

Kiev acusou Moscou de ter utilizado esse tipo de munição em várias ocasiões desde que começou a ofensiva, sobretudo contra a população civil, acusação que o exército russo nega firmemente.

