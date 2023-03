Torcedores do Eintracht entram em confronto com a polícia em Nápoles

Horas antes do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Napoli e Eintracht Frankfurt, torcedores do time alemão entraram em confronto nesta quarta-feira com a polícia italiana.

Centenas de ultras do Eintracht, encapuzados e vestidos de preto, lançaram objetos contra os policiais, que responderam com gás lacrimogênio, segundo imagens divulgadas pela imprensa italiana, nas quais também é possível ver uma viatura em chamas.

Estes atos violentos, ocorridos em uma praça do centro histórico de Nápoles, se dão num momento em que as autoridades da Itália, temendo distúrbios, implementaram um veto à compra de ingressos por parte dos torcedores visitantes para este jogo.

Apesar disso, pelo menos 600 torcedores alemães viajaram a Nápoles sem ingressos, segundo a imprensa.

O Eintracht e seus torcedores estão desde a temporada passada sob estrita vigilância da Uefa, depois da invasão de campo e uso de material pirotécnico no Waldstadion, depois da classificação da equipe à final da Liga Europa, após eliminar nas semifinais o West Ham.

Em setembro do ano passado, na fase de grupos da atual edição da Champions, houve distúrbios entre torcedores do Eintracht e do Olympique de Marselha na França.

Um torcedor do Eintrach ficou gravemente ferido e vários torcedores alemães fizeram saudações nazistas.

