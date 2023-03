Senadores pedem que Biden 'revise' sua política sobre Guatemala

Senadores democratas dos Estados Unidos exortaram o governo do presidente Joe Biden a "revisar e atualizar" sua política sobre a Guatemala para "alinhar melhor os valores", em uma carta difundida nesta terça-feira (14).

Na carta, dirigida ao secretário de Estado Antony Blinken, sete senadores do partido de Biden pedem a "responsabilização de funcionários guatemaltecos por corrupção" e que "o Departamento de Estado revise e atualize o seu enfoque na Guatemala para alinhar melhor os valores e interesses americanos no longo prazo".

Em várias ocasiões, os Estados Unidos criticaram a Guatemala pela prisão de promotores anticorrupção, pela designação para cargos no Judiciário de pessoas acusadas de corrupção e também por "criminalizar" o trabalho dos jornalistas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2022, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) incluiu a Guatemala na lista de países onde observa graves violações dos direitos humanos.

Concretamente, os senadores pedem ao governo que "negue vistos americanos" para guatemaltecos que "tenham participado, direta ou indiretamente, de atos significativos de corrupção, violação dos direitos humanos ou ações que solapem os processos e instituições democráticas" e congele seus ativos econômicos e propriedades nos Estados Unidos.

"Os esforços" do presidente guatemalteco Alejandro Giammattei e de seu governo "para fustigar e perseguir funcionários públicos, membros da imprensa e organizações da sociedade civil representam um padrão alarmante de ataques a pessoas que querem erradicar a corrupção desenfreada na Guatemala", assinalaram os políticos na carta.

Também exortaram Blinken a "deixar claro" que a relação entre Estados Unidos e Guatemala "deve permanecer baseada em um compromisso mútuo e inabalável de proteger a democracia e as instituições democráticas, sem exceção".

Na opinião desses congressistas, a corrupção e a deterioração do estado de direito no país centro-americano "ameaçam solapar os esforços dos Estados Unidos para abordar as causas profundas da migração e do narcotráfico".

Os senadores tornaram pública a carta faltando pouco mais de três meses para as eleições presidenciais, legislativas e municipais na Guatemala, nas quais o presidente Giammattei não concorrerá à reeleição.

Quase 30 juízes, magistrados e procuradores deixaram o país desde o começo do mandato de Giammattei.

"Essas ações representam um ataque intencional e um esvaziamento de instituições-chave que são fundamentais para o funcionamento de uma democracia", acrescenta o texto, assinado pelo presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, Bob Menéndez, além de Tim Kaine, Dick Durbin, Ben Cardin, Jeanne Shaheen, Jeff Merkley e Peter Welch.

erl/yow/rpr/am

Tags