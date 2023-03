Segundo grupo de 2 mil detentos é transferido para megaprisão em El Salvador

Um segundo grupo de 2.000 integrantes de grupos criminosos foi transferido nesta quarta-feira para "a maior prisão das Américas", informou o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a poucas semanas de sua "guerra" contra essas gangues completar um ano.

"Em uma nova operação, transferimos o segundo grupo de 2.000 membros de grupos criminosos para o Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot). Com isso, já são 4.000 deles habitando a prisão mais criticada do mundo", tuitou Bukele.

Com capacidade para 40.000 detentos, o local conta com um regime severo de reclusão, denunciado por órgãos de defesa dos direitos humanos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente divulgou imagens da transferência, que começou de madrugada, do presídio de Izalco para a megaprisão, localizada em uma área rural de Tecoluca, a 74 km de San Salvador.

Os primeiros 2 mil detentos que integravam grupos criminosos foram levados para o Cecot em 24 de fevereiro, após a inauguração da megaprisão no mês passado.

O presídio foi construído para abrigar parte dos 65.000 supostos membros de gangues detidos sob o regime de exceção decretado pelo Congresso a pedido de Bukele, em resposta à escalada da violência, que tirou a vida de 87 pessoas entre 25 e 27 de março de 2022.

A operação desta quarta-feira coincidiu com um novo pedido do ministro da Justiça e Segurança, Gustavo Villatoro, para que o Congresso prorrogue por 30 dias o regime de exceção, totalizando um ano de vigência dessa medida, que permite prisões sem ordem judicial.

cmm/fj/dg;lb

Tags