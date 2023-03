Sébastien Haller retorna à seleção da Costa do Marfim após se recuperar do câncer

Depois de vários meses de ausência devido a um câncer testicular, o atacante Sébastien Haller foi convocado para dois jogos da Costa do Marfim contra Comores, segundo a lista publicada nesta quarta-feira no site da federação marfinense.

O jogador de 28 anos, que chegou ao Borussia Dortmund procedente do Ajax em julho do ano passado, só tinha participado de algumas sessões de treinamento antes de seu câncer ser diagnosticado, dias depois de assinar com o clube alemão.

Ele passou por duas cirurgias e seguiu quatro ciclos de quimioterapia antes de voltar a treinar e a jogar de janeiro. Seu primeiro gol após o retorno saiu no dia 4 de fevereiro, contra o Freiburg.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Haller (15 jogos pela Costa do Marfim, 4 gols) reintegra a seleção do técnico Jean-Louis Gasset para dois duelos contra Comores, em 24 e 28 de março, pelo Grupo H das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2023.

str-pid/stb/psr/cb

Tags