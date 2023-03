Reyna é convocado pelos EUA para jogos da Liga das Nações contra Granada e El Salvador

O meio-campista Giovanni Reyna, cujos pais tentaram que o ex-técnico dos Estados Unidos Gregg Berhalter fosse retirado do cargo devido aos poucos minutos que o filho jogou na Copa do Mundo de 2022 no Catar, foi convocado nesta quarta-feira à seleção do país pelo técnico interino Anthony Hudson.

Hudson anunciou um grupo de 24 jogadores para as partidas da Liga das Nações da Concacaf contra Granada em Saint George em 24 de março e contra El Salvador em Orlando no dia 27.

Reyna, de 20 anos e atualmente no Borussia Dortmund, atuou apenas 52 minutos nos quatro jogos que os Estados Unidos disputaram no Catar.

Os EUA, que venceram a primeira edição da Liga das Nações da Concacaf em 2019-2020, são segundos colocados com 4 pontos em dois jogos no Grupo D da Liga A, a um ponto do líder El Salvador (que disputou um jogo a mais).

O torneio serve como processo classificatório para a Copa Ouro da Concacaf-2023, com a fase final da atual edição começando em junho.

--- Lista de convocados da seleção dos EUA:

Goleiros: Ethan Horvath (Luton Town/ING), Zack Steffen (Middlesbrough/ING), Matt Turner (Arsenal/ING).

Defensores: Sergiño Dest (AC Milan/ITA), Mark McKenzie (Genk/BEL), Tim Ream (Fulham/ING), Bryan Reynolds (Westerlo/BEL), Antonee Robinson (Fulham/ING), Miles Robinson (Atlanta United), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/ALE), Auston Trusty (Birmingham City/ING).

Meias: Brenden Aaronson (Leeds United/ING, Johnny Cardoso (Internacional/BRA), Luca de la Torre (Celta Vigo/ESP), Weston McKennie (Leeds United/ING), Yunus Musah (Valencia/ESP), Alan Soñora (Juárez/MEX), Gio Reyna (Borussia Dortmund/ALE).

Atacantes: Taylor Booth (Utrecht/HOL), Daryl Dike (West Bromwich Albion/ING), Ricardo Pepi (Groningen/HOL), Christian Pulisic (Chelsea/ING), Tim Weah (Lille/FRA), Alex Zendejas (Club América/MEX).

