Receitas de petróleo russo despencaram devido às sanções, diz AIE

As receitas de petróleo da Rússia caíram 42% na comparação anual em fevereiro, sob o efeito das sanções do G7 e da União Europeia (UE), embora o país comercialize aproximadamente o mesmo volume de petróleo bruto, informou a Agência Internacional de Energia (AIE) nesta quarta-feira (15).

"Estimamos que a Rússia faturou US$ 11,6 bilhões em fevereiro, em comparação com US$ 14,3 bilhões em janeiro e cerca de US$ 20 bilhões um ano antes", afirmou em seu relatório mensal sobre o petróleo.

No entanto, um ano após a invasão russa da Ucrânia, "o país continua enviando aproximadamente o mesmo volume de petróleo para os mercados mundiais", acrescenta o documento.

"Isso mostra que o regime de sanções do G7 não conseguiu reduzir a oferta global de petróleo bruto e derivados, mas limitou a capacidade da Rússia de gerar receitas com a exportação", concluiu.

A produção de petróleo russa em fevereiro ficou quase nos mesmos níveis de antes do conflito. As exportações caíram 500 mil barris/dia, para 7,5 milhões de barris (mbd).

No ano passado, os 4,5 mbd de petróleo russo anteriormente destinados à UE, à América do Norte e a outros países da OCDE encontraram outros destinos.

Atualmente, o petróleo russo vai principalmente para a Ásia, principalmente para a Índia e, em menor escala, para a China. Os dois países absorveram mais de 70% das reservas exportadas por Moscou, segundo a AIE.

