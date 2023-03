Real Madrid vence Liverpool (1-0) e avança às quartas da Champions

O Real Madrid se classificou nesta quarta-feira para as quartas de final da Liga dos Campeões, ao vencer o Liverpool, por 1 a 0, pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio, no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

Um gol de Karim Benzema já perto do final (78) garantiu a vitória ao gigante 'merengue', que vai continuar assim defendendo o seu título continental, depois da vitória maiúscula de 5 a 2 conquistada na partida de ida, em pleno Anfield.

