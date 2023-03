Putin pede mais repressão contra quem 'desestabiliza' a Rússia

O presidente Vladimir Putin lançou um apelo às forças de segurança, nesta quarta-feira (15), para que reforcem a repressão contra aqueles que tentaram "desestabilizar" a Rússia, tendo como pano de fundo a perseguição aos opositores da ofensiva militar na Ucrânia.

"Peço que respondam com firmeza às tentativas de desestabilizar a situação social e política do país", disse Putin em reunião com promotores.

Ele também pediu que sejam "mais ativos na luta contra o extremismo", um termo comum na lei russa que permite processar organizações jihadistas, militantes pró-ucranianos, opositores políticos e até mesmo Testemunhas de Jeová.

O movimento do principal opositor russo, Alexei Navalny, atualmente preso, foi classificado como "extremista" em 2021 pela Justiça, o que implicou a prisão de vários de seus militantes e o exílio no exterior de muitos outros.

Navalny se opôs à ofensiva russa na Ucrânia e pediu aos russos que manifestassem suas críticas.

As redes sociais Facebook e Instagram também foram designadas como "extremistas" e banidas logo após o início do conflito na Ucrânia, enquanto sua empresa matriz Meta foi incluída na lista de organizações "terroristas".

Desde o início da ofensiva na Ucrânia, a Rússia tomou uma série de medidas repressivas punindo qualquer crítica ao seu Exército. Várias pessoas já receberam longas penas de prisão.

